Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hacı Hüseyin Sarıel'in cenazesi toprağa verildi.

İstasyon Mahallesinde ikamet eden Sarıel için evinin önünde helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Sarıel'in cenazesi, Bartın'ın Bedil köyüne getirilerek burada askeri tören düzenlendi. Sarıel'in cenazesi, kılınan cenaze namazından ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene Sarıel'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ve yönetim kurulu üyeleri, Çaycuma Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir, Kızılay Çaycuma Şube Başkanı Bünyamin Bostancı ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.