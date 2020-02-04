Kore Gazisi Yusuf Solmaz'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kore Gazisi Yusuf Solmaz'a ziyaret - Son Dakika

Kore Gazisi Yusuf Solmaz'a ziyaret

6 saat önce

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Güdül ilçesinin Yelli Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Yusuf Solmaz'ı ziyaret etti.

Kore Gazisi Yusuf Solmaz'a ziyaret, System.String[]

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Güdül ilçesinin Yelli Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Yusuf Solmaz'ı ziyaret etti.

Köyde oğlunun evinde yaşadığını oğlu ve gelininin kendisine baktığını kaydeden Solmaz, "Çok şükür iyiyim. Sadece işitme problemim var. Eşim, Hakk'ın rahmetine kavuşalı bayağı oldu. 5 çocuğum oldu 1 kızla,1 erkek evladım öldü. Hayatta 3 evladım var. En küçük oğlumun yanında yaşıyorum. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Kore Savaşı'nda yaşadıklarını da anlatan Solmaz, "Yaşımız ilerlese de gönlümüz, ülkemiz ve bayrağımızla beraberdir. Bu bayrağı kimseye indirtmeyiz. Bayrağımız uzaman o hain elleri kırarız. Bunları torunlarıma da anlatıyorum. Söz konusu vatan ve bayrak olunca, yeniden diriliyorum." ifadesini kullandı.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam ise Solmaz'a Türk bayrağı hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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