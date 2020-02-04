Kore Gazisi Yusuf Solmaz'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kore Gazisi Yusuf Solmaz'a ziyaret - Son Dakika

Kore Gazisi Yusuf Solmaz'a ziyaret

13 dakika önce

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Güdül ilçesinin Yelli Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Yusuf Solmaz'ı ziyaret etti.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Güdül ilçesinin Yelli Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Yusuf Solmaz'ı ziyaret etti.

Köyde oğlunun evinde yaşadığını oğlu ve gelininin kendisine baktığını kaydeden Solmaz, "Çok şükür iyiyim. Sadece işitme problemim var. Eşim, Hakk'ın rahmetine kavuşalı bayağı oldu. 5 çocuğum oldu 1 kızla,1 erkek evladım öldü. Hayatta 3 evladım var. En küçük oğlumun yanında yaşıyorum. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Kore Savaşı'nda yaşadıklarını da anlatan Solmaz, "Yaşımız ilerlese de gönlümüz, ülkemiz ve bayrağımızla beraberdir. Bu bayrağı kimseye indirtmeyiz. Bayrağımız uzaman o hain elleri kırarız. Bunları torunlarıma da anlatıyorum. Söz konusu vatan ve bayrak olunca, yeniden diriliyorum." ifadesini kullandı.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam ise Solmaz'a Türk bayrağı hediye etti.

Kore Gazisi Yusuf Solmaz'a ziyaret

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:57 Kaynak: AA
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