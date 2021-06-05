Erzincan'da 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Zeynel Polat'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Zeynel Polat, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Polat'ın cenazesi, ilçeye bağlı Çatakdere köyüne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Polat'ın naaşı, kendisi için 23 yıl önce köy mezarlığında hazırladığı yere defnedildi.

Törene, Vali Mehmet Makas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, askeri ve sivil erkan ile Polat'ın ailesi katıldı.