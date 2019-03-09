Son Dakika Haberleri: Kore Gazisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü

Kore Gazisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü

1 saat önce

Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ seçim çalışmaları için gittiği Oltu ilçesinde Kore Gazi Zeki Akbulut ile sohbet ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorması üzerine "Atatürk'ten sonra gördüğüm en büyük lider" cevabını aldı.

Kore Gazisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü, System.String[]
Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ seçim çalışmaları için gittiği Oltu ilçesinde Kore Gazi Zeki Akbulut ile sohbet ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorması üzerine " Atatürk'ten sonra gördüğüm en büyük lider" cevabını aldı.

Sağlık Eski Bakanı ve Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, 31 Martta yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara gittiği Oltu ilçesine bağlı Dutlu mahallesinde 89 yaşında ki Kore Gazisi Zeki Akbulut'u ziyaret etti. İkili arasında geçen gülümseten diyalogların yanı sıra Kore Savaşı ve Suriye'de bulunan Mehmetçik hakkında da sohbet edildi.

Prof. Dr. Akdağ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorması üzerine ise Kore Gazisi Akbulut, "89 yaşındayım Türkiye'ye Atatürk'ten sonra gelen en büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. O herkesi düşünüyor Türkiye'de artık her şey var, güçlüyüz. Artık Türkiye'nin sahibi var" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:52 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Derdimiz Seçimle Değil, Geçimle AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan

Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı DEAŞ'lı Kadın Terörist DEAŞ'ın "Ceviz" Şifresini Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 12:56:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kore Gazisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]