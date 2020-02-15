Kore gazisinden vefa örneği - Son Dakika

ANTALYA'da, 61 yıldır evli olan Mithat Teker (84) ve Alzheimer hastası eşi Emine Teker (82), bakımlarını karşılamakta zorlanınca huzurevine yerleşti. Hasta eşine elleriyle yemeğini yedirip, her gün kitap okuyan Mithat Teker, "Bir huzurevine bırakıp kendi keyfime bakabilirdim, ama bu benim vicdanıma sığmaz. O bana hizmet etti, şimdi hizmet sırası bende" dedi.

? Antalya'da oturan emekli makinist Mithat Teker, 1956 yılında 24 aylık vatani görevini yapmak için askere gitti. Birliğinden görevlendirilen askerlerle birlikte Güney Kore'ye gönderilen Teker, burada 12 ay görev yaptı. Bağlı bulunduğu 8'inci Türk Tugayı'nda çalışkan ve iş bitiriciliği nedeniyle komutanlarının takdirini kazanan Mithat Teker'e vatani görevini tamamlamasının ardından hem gazilik unvanı verildi, hem de Türk bayrağı hediye edildi. Askerden geldikten sonra aynı mahallede oturan Emine Teker ile tanışan Mithat Teker, kısa sürede evlenip, iki çocuk sahibi oldu.

HUZUREVİNDE YAŞAMLARINI SÜRDÜRÜYORLAR

Çocuklarının Almanya 'da yaşamaya başlaması nedeniyle evlerinde yalnız başına kalan ve bakımlarını karşılamakta zorlanan Teker çifti, Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi'ne yerleşti. Burada yaşamlarını sürdüren Teker çifti, 61 yıllık hayat arkadaşlıklarını huzurevinde de mutlu bir şekilde sürdürüyor. Aynı odada kalan Teker çifti, sabah kahvaltılarını birlikte yapıyor ve Mithat Teker, Alzheimer hastası olan eşi Emine Teker'e her gün düzenli olarak kitap okuyor. Yemeklerini de elleriyle yediren Mithat Teker, eşinin tek varlığı olduğunu ve onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını belirterek iki elinin arasına aldığı Emine Teker'in elini öpüyor.

'61 YIL BANA HİZMET ETTİ, ŞİMDİ SIRA BENDE'

Huzurevinin koridorlarında dahi el ele yürüyen Teker çifti, görevlilerin de en sevdiği yaşlı çiftler arasında gösteriliyor. Eşinin kendisine 61 yıl hizmet ettiğini ve sıranın şimdi kendisinde olduğunu belirten Mithat Teker, "61 yıl boyunca beni hiç üzmedi. Zaman geldi evimizde halımız bile olmadı. Ama o sabretti, çalıştı, kazandı, bana getirdi. Bende ona hep yatırım yaptım. Şimdilerde benim sağlık durumum iyi ama onun iyi değil. Bir huzurevine bırakıp kendi keyfime bakabilirdim ama bu benim vicdanıma sığmaz. O bana hizmet etti şimdi hizmet sırası bende" dedi.

Eşinin tüm kişisel ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını da kaydeden Mithat Teker, genç çiftlere her türlü zorlukta mücadele etmeleri ve sabırlı olmaları yönünde tavsiyede bulundu.