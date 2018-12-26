Kore Gazisine 68 Yıl Sonra Silah Arkadaşının Oğlundan Şifa

Safra kesesinde iltihaplanma olan 89 yaşındaki Kore gazisi Osman Bozoğlu, 68 yıl önceki silah arkadaşının oğlu, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Karakan tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Safra kesesinde iltihaplanma olan 89 yaşındaki Kore gazisi Osman Bozoğlu, 68 yıl önceki silah arkadaşının oğlu, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Karakan tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.



Tarsus'ta yaşayan 89 yaşındaki Kore gazisi Osman Bozoğlu, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle Medical Park Tarsus Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetikler sonucunda safra kesesinde iltihaplanma tespit edilen gazi Osman Bozoğlu'na ameliyat kararı verildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Karakan tarafından vakit kaybetmeden ameliyata alınan Bozoğlu, gerçekleştirilen operasyon ile sağlığına yeniden kavuştu. Kendisi de bir Kore gazisi oğlu olan Op. Dr. Karakan, Bozoğlu ile ameliyat öncesi gerçekleştirdiği sohbette babasının asker arkadaşı olduğunu öğrendi.



"Benim için büyük bir gurur"



1949 yılında vatani görevini yaptıkları sırada Kore Savaşı'na gitmek için gönüllü olarak başvurduklarını anlatan gazi Bozoğlu, aradan geçen 68 yıla rağmen o döneme ait her şeyi dün gibi hatırladıklarını söyledi. Asker arkadaşı Bilal Karakan'ın oğlu Op. Dr. İbrahim Halil Karakan'a ameliyat olmanın mutluluğunu ve duygusallığını yaşayan Osman Bozoğlu, "Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşurmuş. 68 yıl önce omuz omuza mücadele verdiğimiz asker arkadaşımın oğlu yıllar sonra benim yeniden sağlığıma kavuşmamı sağladı. Yaşımdan dolayı kimse beni ameliyat etmek istemezken, çevremdekiler ameliyat masasından kalkman zor olur derken ben asker arkadaşımın oğluna güvendim ve bunu da atlatırım diyerek ameliyata girdim. Doktoruma ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.



Babasının silah arkadaşını yeniden sağlığına kavuşturan Op. Dr. Karakan ise, "Ameliyatımız başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Sağlık durumu gayet iyi ve kendisini iki gün içerisinde taburcu ettik. Babamın asker arkadaşını sağlıkla evine uğurlamak benim içinde büyük bir gurur" dedi. - MERSİN

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