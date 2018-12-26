Son Dakika Haberleri: Kore Gazisine Silah Arkadaşının Oğlu Şifa Oldu

Kore Gazisine Silah Arkadaşının Oğlu Şifa Oldu

14 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve safra kesesinde iltihaplanma olan 89 yaşındaki Kore gazisi Osman Bozoğlu, silah arkadaşının doktor olan oğlu tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kore Gazisine Silah Arkadaşının Oğlu Şifa Oldu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve safra kesesinde iltihaplanma olan 89 yaşındaki Kore gazisi Osman Bozoğlu, silah arkadaşının doktor olan oğlu tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastaneye başvuran Bozoğlu, asker arkadaşı Bilal Karakan'ın oğlu olan genel cerrahi uzmanı İbrahim Halil Karakan tarafından ameliyat edildi.

Bozoğlu, yaptığı açıklamada, 68 yıl önce omuz omuza mücadele verdiği asker arkadaşının oğlu tarafından yeniden sağlığına kavuşturulmuş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karakan da babasının asker arkadaşını sağlıkla evine uğurlamanın gururunu yaşadığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:20 Kaynak: AA

Mersin, Kore, Güncel
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