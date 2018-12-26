Kore Gazisine Silah Arkadaşının Oğlu Şifa Oldu
14 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve safra kesesinde iltihaplanma olan 89 yaşındaki Kore gazisi Osman Bozoğlu, silah arkadaşının doktor olan oğlu tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde yaşayan ve safra kesesinde iltihaplanma olan 89 yaşındaki Kore
gazisi Osman Bozoğlu, silah arkadaşının doktor olan oğlu tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastaneye başvuran Bozoğlu, asker arkadaşı Bilal Karakan'ın oğlu olan genel cerrahi uzmanı İbrahim Halil
Karakan tarafından ameliyat edildi.
Bozoğlu, yaptığı açıklamada, 68 yıl önce omuz omuza mücadele verdiği asker arkadaşının oğlu tarafından yeniden sağlığına kavuşturulmuş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Karakan da babasının asker arkadaşını sağlıkla evine uğurlamanın gururunu yaşadığını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:20 Kaynak: AA
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