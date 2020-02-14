Kore Gazisine son görev - Son Dakika

Manisa 'nın Şehzadeler ilçesi Tepecik Mahallesinde düzenlenen törene Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı P. Albay Sebahattin Kalkan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara , İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Vali Deniz, merhum Çelik'in tören alanında bulunan yakınlarını ziyaret ederek taziyelerini iletti. - MANİSA

Rahatsızlığı sebebiyle 79 yaşında vefat eden Kore Gazisi Osman Çelik , Vali Ahmet Deniz'in de katıldığı törenle ebediyete uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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