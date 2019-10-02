Son Dakika Haberleri: Kore gazisini Seul'daki 'Barış Müzesi'nde duygulandıran fotoğraf
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Kore gazisini Seul'daki 'Barış Müzesi'nde duygulandıran fotoğraf

36 dakika önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Kore Gazisi Kasım İlkimen, yıllar önce savaştığı ve yakın zamanda davetli olarak gittiği Güney Kore'de, Barış Müzesi'nde savaş döneminde çekilen fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşadı.

Kore gazisini Seul'daki 'Barış Müzesi'nde duygulandıran fotoğraf, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Kore Gazisi Kasım İlkimen, yıllar önce savaştığı ve yakın zamanda davetli olarak gittiği Güney Kore'de, Barış Müzesi'nde savaş döneminde çekilen fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşadı.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde çiftçilik yapan 4 çocuk ve 19 torunu olan Kasım İlkimen, yaklaşık bir hafta önce Güney Kore Devleti'nin daveti üzerine torunu Emine Dermenci ile birlikte Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti. Havaalanında Kore Gaziler Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılanan İlkimen, savaştığı topraklara gitmenin hüznünü ama bir o kadar da mutluluğunu yaşadı. Türk topçusu olarak görev yaptığı yerleri gezen İlkimen, daha sonra savaş anılarının yer aldığı Barış Müzesi'ne götürüldü.

Barış Müzesi'ni gezen İlkimen'in, sergilenin savaş anıları fotoğrafları arasında gördüğü bir fotoğraf dikkatini çekti. Savaş bölgesinde 1950 yılında çekilen fotoğrafta başında miğfer, ağzında pipo olan askerin kendi olduğunu gören İlkimen, şaşkına döndü ama bir o kadar da sevindi. Müzedeki görevliler de fotoğraftaki kişiyi karşılarında görünce, saygılarını gösterip hatıra fotoğrafları çektirdi. İlkimen bir hafta sonra yurda döndü.

(İHA)

Tavas, Seul, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:10 Kaynak: İHA
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