Son Dakika Haberleri: Kore gazisinin ahı yerde kalmadı...Evini soyan 2 dolandırıcı tutuklandı

Kore gazisinin ahı yerde kalmadı...Evini soyan 2 dolandırıcı tutuklandı

12 saat önce

Kore gazisinin ahı yerde kalmadı.

Kore gazisinin ahı yerde kalmadı...Evini soyan 2 dolandırıcı tutuklandı
Kore gazisinin de evini soyan 2 dolandırıcı tutuklandı
Ege Bölgesi'nde yaşlı vatandaşları 300 bin TL dolandıran şahıslar tutuklandı
DENİZLİ - Denizli başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde 6 kentte 16 kişiyi evlerine girerek ya da telefon üzerinden yaklaşık 300 bin TL dolandıran iki şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahıslar Kore gazisinin de evine girerek 20 bin TL ve ziynet eşyalarını çalmış olaydan kısa bir süre sonra gazi hayatını kaybetmişti.
Denizli, İzmir, Muğla, Isparta ve Uşak'ta toplam 16 kişiyi dolandıran şahıslar Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yaklaşık 6 ay boyunca yapılan takip neticesinde yakalandı. Şahısların Ege Bölgesi'ndeki kentlerde yaşayan vatandaşları hedef olarak seçtikleri ardından ise 2 farklı yöntem kullanarak dolandırdıkları belirlendi. İki şüphelinin telefon üzerinden kendilerini savcı ya da hakim gibi tanıtarak vatandaşları mağdur ettikleri öğrenilirken, aynı zamanda bir başka yöntemlerinin ise yaşlı vatandaşların evlerine giderek kendilerini Kaymakamlık görevlileri gibi tanıtıp yardım bahanesiyle girdikleri evleri soydukları kaydedildi. Şahısların bu iki farklı yöntemle İzmir'de 5, Isparta ve Denizli'de 4, Muğla, Aydın ve Uşak'ta birer kişi olmak üzere toplam 16 kişiyi yaklaşık 300 bin TL dolandırıp ve soyan O.B., isimli şahıslar jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kore gazisinin ahı yerde kalmadı...Evini soyan 2 dolandırıcı tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:25 Kaynak: İHA
Kore, 3. Sayfa
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