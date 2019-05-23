Son Dakika Haberleri: Kore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran 2 kişi yakalandı (2)

Kore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran 2 kişi yakalandı (2)

11 saat önce

TUTUKLANDILARDenizli dahil 5 ilde, kendilerini 'kaymakamlık görevlisi' olarak tanıtıp, yardım etme bahanesiyle paralarını ve ziynet eşyalarını aldıkları, Kore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran Rasim Erden (38) ve Ozan Bayburtlu (44), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı...

Kore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran 2 kişi yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Denizli dahil 5 ilde, kendilerini 'kaymakamlık görevlisi' olarak tanıtıp, yardım etme bahanesiyle paralarını ve ziynet eşyalarını aldıkları, Kore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran Rasim Erden (38) ve Ozan Bayburtlu (44), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,


Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:40 Kaynak: DHA
Denizli, Kore, Güncel
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