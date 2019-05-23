Kore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran 2 kişi yakalandı (2)
11 saat önce
TUTUKLANDILARDenizli dahil 5 ilde, kendilerini 'kaymakamlık görevlisi' olarak tanıtıp, yardım etme bahanesiyle paralarını ve ziynet eşyalarını aldıkları, Kore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran Rasim Erden (38) ve Ozan Bayburtlu (44), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı...
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:40 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Denizli dahil 5 ilde, kendilerini 'kaymakamlık görevlisi' olarak tanıtıp, yardım etme bahanesiyle paralarını ve ziynet eşyalarını aldıkları, Kore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran Rasim Erden (38) ve Ozan Bayburtlu (44), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Deniz TOKAT/DENİZLİ,
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