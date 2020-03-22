Kore Gazisinin evi yandı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden Kore Gazisinin evinde yangın çıktı. Yangın evi küle çevirirken, Gazi'nin de ellerinden yaralanmasına neden oldu.



Milas'ın Hisarcık Mahallesi'nde ikamet eden Kore Gazisi Ahmet Yıldız'ın evinde yangın çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri'nin 3 araç 7 personel ile müdahalede bulunmasına rağmen, yangında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak küle döndü. Evin hemen yanındaki saman damına ulaşmadan yangın söndürüldü.



Yangını söndürmeye çalışırken ellerinden yaralanan Kore Gazisi Ahmet Yıldız, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Birinci derecede yanıkları bulunan Gazi Yıldız, tedavisi sonrasında taburcu edildi.



Yangına Ahmet Yıldız'ın küçük tüpün üstünde yumurta pişirirken perdenin alev alması sonucu çıktığı öğrenildi. - MUĞLA