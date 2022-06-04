Kore gazisinin vasiyetini yerine getiren Vali Çiftçi, cenaze namazını kıldırdı - Son Dakika
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Kore gazisinin vasiyetini yerine getiren Vali Çiftçi, cenaze namazını kıldırdı

04.06.2022 16:32
Kore gazisinin vasiyetini yerine getiren Vali Çiftçi, cenaze namazını kıldırdı

Çorumlu Kore Gazisi Ömer Yavuz, hayatını kaybetti.

Çorumlu Kore Gazisi Ömer Yavuz, hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Kore Gazisi Ömer Yavuz'un cenazesini Vali Mustafa Çiftçi, kıldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Kore Gazisi Ömer Yavuz Ramazan ayında kendisini ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi'den vefat ettiğinde nerede olursa olsun, cenaze namazını kıldırmasını istedi. Yavuz'un bugün vefat etmesi üzerine şehir dışındaki programlarını iptal eden Vali Çiftçi, merkeze bağlı konaklı köyündeki cenaze törenine katıldı.

Yavuz'un cenaze namazını kıldıran Vali Çiftçi, ayrıca defin işlemi sırasında da mezara inerek son Yavuz'u son yolculuğuna uğurladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vali Çiftçi, "Kore Gazilerimizden Ömer Yavuz Amcamızın bugün vefat ettiğini öğrendim. Allah rahmetiyle muamele etsin, mekanı cennet olsun, güzel insandı. Ramazan Bayramında kendisini evinde ziyaret ettiğimde bana bir vasiyyeti olmuştu: "Ben öldüğümde nerede olursan ol, cenazeme gel, cenazemi sen kaldır" demişti rahmetli Gazi Dedemiz. Bugün son arzusunu yerine getirmek için öğle namazında Konaklı köyünde olacağım inşaallah. Mevla tüm geçmişlerimize rahmet eyleye" mesajını yayınladı.

Vali Mustafa Çiftçi ile Kore Gazisi Ömer Yavuz'un cenazesine katılan Dr. Halil İbrahim Aşgın ise yayınladığı mesajda, "Valimiz Mustafa Çiftçi ile Kore gazimiz, Ömer Yavuz dedemizi Konaklı Köyümüzde son yolculuğuna uğurladık. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı ziyaretinde Ömer dedemizin kendisine yaptığı vasiyeti yerine getirmek üzere, şehir dışı programını iptal ederek cenaze merasimine katılan Sayın Valimiz, kadirşinaslık örneği gösterdi ve merhum gazimizin vasiyeti üzerine cenaze namazının kıldırılmasından defin işlemlerine kadar bütün aşamaları bizzat yerine getirdi. Gaziliğin dünyadaki itibarı, merasime katılan herkesi imrendirdi. Ahiretteki karşılığı da elbette daha büyük olacaktır. Rabb'im gazimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kore gazisinin vasiyetini yerine getiren Vali Çiftçi, cenaze namazını kıldırdı - Son Dakika

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