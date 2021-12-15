Kore Kültür Merkezi 10. yılını birbirinden renkli etkinliklerle kutladı - Son Dakika

Kore Kültür Merkezi 10 Yaşında!

10. yıl kutlamaları kapsamında; Korece Konuşma ve Güzel Yazı Yazma Yarışması, Parodi ve Webtoon İçerik Yarışması, Kaligrafi ve Tipografi Sergisi, Aydınlık Dünya Karma Sergisi, Milli Gün Etkinliği, Kore ve Türkiye Edebiyat Buluşmaları, Geleneksel&Modern Füzyon Gösterisi, Kore-Türkiye Dostluk Korosu Konseri, MIKTA Film Haftası, Kore Geleneksel Oyun Festivali gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

Ankara Ankamall Avm, İstanbul Galata Kulesi ve İzmir Saat Kulesinde düzenlenen ve Kore-Türkiye kardeşlik hikayesinin anlatıldığı video mapping gösterisi beğeni topladı ve yüzlerce insan ağırlandı. Dünyaca ünlü Güney Koreli K-POP grubu A.C.E'i ilk kez Türkiye'ye getiren Kültür Merkezi'nin, İstanbul'da düzenlediği konsere yurt dışından ve farklı şehirlerden gelen gençler yoğun ilgi gösterdi.

Kore ve Türkiye yol arkadaşlığının yüzyıllar öncesine dayandığını ve iki ülkenin çok güçlü bağlara sahip olduğunu belirten Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı, Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park konuyla ilgili olarak, "Türkiye'de Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 10. yıl dönümü adına düzenlenen, gelenek ve modernliği birleştiren kaliteli Kore kültür etkinliklerinin beğenilmesi ve yoğun ilgiyle karşılanması bizleri çok mutlu etti. Son 10 yılda elde edilen başarılara dayanarak, her iki halkın da birbirlerinin kültürlerini yürekten anlamalarına yardımcı olmak adına düzenlediğimiz etkinliklere katılan herkese sonsuz teşekkürler. Kültürel alışveriş aracılığı ile herkesi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.