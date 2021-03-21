Son dakika haber: Kore Kültür Merkezi, kaligrafi grubu öğrencilerinin eserlerini çevrim içi sergiye taşıdı - Son Dakika

Son dakika haber: Kore Kültür Merkezi, kaligrafi grubu öğrencilerinin eserlerini çevrim içi sergiye taşıdı

21.03.2021 16:01

Son dakika haberlerine göre Kore Kültür Merkezi (KKM) bünyesinde çalışmalar yürüten kaligrafi grubu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde uzaktan eğitimle yaptıkları "Kaligrafi ve Uzak Doğu resimleri '2.

Kore Kültür Merkezi (KKM) bünyesinde çalışmalar yürüten kaligrafi grubu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde uzaktan eğitimle yaptıkları "Kaligrafi ve Uzak Doğu resimleri '2. Gılggot' (Yazı Çiçekleri)" karma çalışmalarını, çevrim içi sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergide, parşömen işler arasında mevsimlere göre farklı renkler ve duyguları ifade eden kiraz çiçekleri, kasımpatılar ve geleneksel Kore boyama yöntemiyle renklendirilmiş bambular bulunurken, "Seogak" olarak adlandırılan Kore alfabesi Hangeul ile yazılmış şiirlerin ve geleneksel resimlerin ahşap tahtaya kazındığı çalışmalar da yer alıyor.

Kovid-19 salgını öncesi yüz yüze eğitimle KKM'nin Ankara'daki merkezinde eğitim alan kursiyerler, bu yıl salgın nedeniyle eğitimlerini çevrim içi sürdürdü.

Kursiyerler, salgın döneminde 20 parşömen, 25 yelpaze, 1 yuvarlak kanvas ve 2 oyma olmak üzere toplam 48 eseri ortaya çıkardı.

KKM Müdürü Park Kee-houng, KKM kaligrafi eğitmeni Ae Hee Kang, kursa katılan öğrenciler, sanal sergi ve çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Eseri tek seferde ve tek fırçayla yapmaları lazım"

KKM kaligrafi eğitmeni Ae Hee Kang, Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitimle kursiyerlerle buluştuklarını söyledi.

Yüz yüze eğitim veremedikleri için ilk başlarda çalışmaların iyi şekilde çıkmamasından korktuğunu belirten Kang, ortaya çıkan eserlerden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kang, öğrencilerinin tamamının Türk olduğunu da vurguladı.

Eğitimlerinde 3 seviye bulunduğunu anlatan Kang, "Uzak Doğu resimlerinde temel, orta ve yüksek seviyeler var. Kaligrafi yaparken öğrenciler, yaptıkları çalışmalarda duygularını yansıtmak zorunda." dedi.

Kang, öğrencilerin eserleri hazırlarken meditasyon yapar gibi bir duyguya girmesi gerektiğinin altını çizerek, "Fırça sahipleri dikkat etmezse eserler bozulur çünkü eseri tek seferde ve tek fırçayla yapmaları lazım." dedi.

Cezaevindeki kadınlara da eğitim verdiklerini ifade eden Kang, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de kaligrafi eğitimi vermek istediğini söyledi.

"Yaptığım eserin ruhuna girerek eseri ortaya çıkarmaya çalıştım"

Kaligrafi öğrencilerinden Gökhan Tüzüner, eserinde duygu ve düşüncelerini yansıtmak istediğini belirterek, "Aldığım eğitimle beraber ahşap üzerinde çalışmalar yapıyorum. Yaptığım eserin ruhuna girerek ve bütünleşerek eseri ortaya çıkarmaya çalıştım. Yaparken üç boyutlu olmasını istiyorum, renklerin doğayla birlikte olması lazım." diye konuştu.

Manolya çiçeğini ahşaba kazıdığını anlatan Tüzüner, içindeki aşkı sanata verip, eseri ortaya çıkarmak istediğini söyledi.

Kaligrafi öğrencilerinden Semra Aytekin de bu yıl Şair Ömer Bedrettin Uşaklı'nın "Yıldızların Altında" şiirini, Kore Alfabesi Hangeul'la eserine işlediğini dile getirdi.

Sergi, internetten çevrim içi de gezilebiliyor

KKM Müdürü Park Kee-houng, 2020'de yüz yüze verdikleri eğitimi, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortamlarda yaptıklarını anlattı.

Kore kültürünü temsil eden kaligrafi eserlerinde kültürlerine ait şiirlerin yer aldığını belirten Park, sergide Kore'yi anlatan farklı eserlerin bulunduğuna dikkati çekti.

Sanatseverleri eserleri incelemeye davet eden Park, "Kaligrafi ve Uzak Doğu resimleri '2. Gılggot' (Yazı Çiçekleri)" karma çalışmalarından oluşan serginin 24 Mart'a kadar hem fiziken hem de çevrim içi olarak gezilebildiğini, bu tarihten sonra ise yalnızca "www.kkmsergi.com" üzerinden çevrim içi ziyaret edilebileceğini belirtti.(2)

Son dakika haber: Kore Kültür Merkezi, kaligrafi grubu öğrencilerinin eserlerini çevrim içi sergiye taşıdı
Son dakika haber: Kore Kültür Merkezi, kaligrafi grubu öğrencilerinin eserlerini çevrim içi sergiye taşıdı
Son dakika haber: Kore Kültür Merkezi, kaligrafi grubu öğrencilerinin eserlerini çevrim içi sergiye taşıdı
Son dakika haber: Kore Kültür Merkezi, kaligrafi grubu öğrencilerinin eserlerini çevrim içi sergiye taşıdı

Uzak Doğu, Ankara, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kore Kültür Merkezi, kaligrafi grubu öğrencilerinin eserlerini çevrim içi sergiye taşıdı - Son Dakika


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