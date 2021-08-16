Kore Kültür Merkezi'nde sağlıklı yaz yemekleri yarışması düzenlendi - Son Dakika

Kore Kültür Merkezi'nde sağlıklı yaz yemekleri yarışması düzenlendi

ANKARA - Kore Kültür Merkezi'nde kimchi ve Türk malzemelerinin kullanıldığı sağlıklı yaz yemeklerinin yapıldığı Kore Yemeği Yapma Yarışması düzenlendi. Yarışmada birinci olan Selin İzgi 500 dolar, ikinci olan Zeynep Hazal Gül Ay 300 ve üçüncü olan Ayşenur Depe ise 100 dolar ile ödüllendirildi.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Kore Kültür Merkezi'nde sağlıklı etkileri ile bilinen Kore'ye özgün fermente bir gıda olan kimchi ve Türk yemeklerinde kullanılan malzemelerin ortak bir şekilde kullandığı yemek yarışması düzenlendi. Yarışmada, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Kee Houng Park ve Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Profesörü Mustafa Aksoy'un da aralarında bulunduğu jüri üyeleri yarışmacıların yaptığı yemekleri değerlendirdi.

Yarışmacılar A grup ve B grup olarak iki gruba ayrılarak bir saatlik süreyle yarıştılar. Yarışmacılar, kimchi, gochujang, doenjang, soya sosu, susam yağı, ayçiçek yağı, pirinç, un, yumurta, soğan, havuç, kabak, patates, dana eti, tavuk göğsü, pirinç keki gibi malzemeler kullanarak hazırladığı yemekleri jürinin beğenisine sundu.

Jüri tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilen yemeklerin ardından yarışmanın kazananları belirlendi. Değerlendirme sonucunda yarışmada Yarışmada birinci olan Selin İzgi 500 dolar, ikinci olan Zeynep Hazal Gül Ay 300 ve üçüncü olan Ayşenur Depe ise 100 dolar ile ödüllendirildi.