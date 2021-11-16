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Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılı kutlamaları devam ediyor - Son Dakika

Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılı kutlamaları devam ediyor

16.11.2021 23:22

Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılı kutlamaları kapsamında, Galata Kulesi önünde etkinlik düzenlendi.

Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılı kutlamaları kapsamında, Galata Kulesi önünde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Kee Houng Park, müdürlüğünü üstlendiği Kore Kültür Merkezi'nin Kore ve Kore kültürünü Türkiye'ye tanıtmak ve iki ülke arasındaki kültürel alışverişi teşvik etmek amacıyla 13 Ekim 2011 tarihinde kurulduğunu hatırlattı.

Houng Park, merkez olarak sadece Ankara'da değil, Türkiye genelinde de aktif olarak faaliyetler yaptıklarını belirterek, Türkiye ve Kore arasındaki dostluğun gelişmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

Kore ve Türkiye'nin sadece kültür değil, siyaset ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de dahil olmak üzere her alanda yakın ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Park, iki halkın kardeş olduğunu ifade etti.

Park, Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılı kutlamaları bünyesinde Galata Kulesi'ne yansıtılacak video maaping gösterisinde de Türkiye ve Kore arasındaki dostane ilişkileri izleyicilerin beğenisine sunacaklarını aktararak, "Mapping etkinliği, kültür varlıklarının, sanatın ve dijital teknolojinin bir araya gelmesiyle kültür ve sanatın sunduğu mutluluğun, iki ülke vatandaşlarının bir araya gelerek kültürleri daha iyi anlamak ve gönül bağı kurmak için fırsat olmasını diliyorum." dedi.

İstanbul İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Emel Kamar ise böyle etkinliklerin daha fazla düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kültür çok geniş ve derin bir kavram. Derinleştikçe düşündüren, düşündükçe de derinleşen bir kavram. Kültür örf, adet, geçmiş, gelenek, dünyayı birleştiren bir kavram. Günlerce üzerine konferanslar verilebilir. Göktürklerden bu yana Kore-Türk kardeşliği devam etmektedir. Bu vesileyle Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılını kutluyorum."

Konuşmaların ardından Galata Kulesi üzerinde video mapping olarak Türkiye ve Kore ilişkilerini anlatan bir video gösterildi.

İnsanların dikkatle izlediği videoda, 1988 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 24. Olimpiyat Oyunları ve halterde altın madalya kazanan Naim Süleymanoğlu'nun yanı sıra Dünya Kupası finallerinde ev sahibi Güney Kore ile karşılaşan Milli Takım, Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in dönemin Güney Kore Cumhurbaşkanı Roh Moo-hyun ile görüşmesi, Başbakanlık döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Zirvesi için bulunduğu Seul'de Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-Bak ile görüşmesi, Kore Gazileri ve "Ayla" filmi gibi ortak ilişkilerde gerçekleşen birçok konu anlatıldı.

Kutlamalar kapsamında ayrıca 27 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'de İstanbul Tim Show Center'de "K-Pop King of the King" adlı yarışma ve "A.C.E" K-pop konseri düzenlenecek.

Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılı kutlamaları devam ediyor
Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılı kutlamaları devam ediyor
Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılı kutlamaları devam ediyor
Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılı kutlamaları devam ediyor

Galata Kulesi, Güney Kore, Türkiye, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılı kutlamaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılı kutlamaları devam ediyor - Son Dakika
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