İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA
Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 10.yılı kapsamında Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı. Etkinliğe Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Kee Houng Park ile İstanbul İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Emel Kamar katıldı. Video Mapping gösterisini vatandaşlar ve turistler ilgiyle izledi. İzleyenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KORE KÜLTÜR MERKEZİ'NİN 10.YILI NEDENİYLE GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ - Son Dakika