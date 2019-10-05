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Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 8 yılı renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

40 dakika önce

Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 8 yılı renkli görüntülere ev sahipliği yaptıANKARA - Kore Kültür Merkezi'nin kuruluşunun 8. yıldönümüne ilişkin düzenlenen program renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 8 yılı renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

ANKARA - Kore Kültür Merkezi'nin kuruluşunun 8. yıldönümüne ilişkin düzenlenen program renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Türkiye ve Kore arasındaki kültürel alışverişi geliştirmek amacıyla 13 Ekim 2011 tarihinde kurulan Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 8. yılında renkli görüntülere sahne oldu. Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda davetlilere kupon dağıtıldı yapılan çekilişlerle hediyeler verildi. Etkilinlikte Korece yazma ve konuşma yarışmaları gerçekleştirildi. Kore Kültür Sanat etkinlikleri kapsamın da ise Gayageum, Samulnori be yelpaze dansı gösterisi yapıldı.

Teakwondo dikkat çekti

Verilen kuponlardan ise Kore mutfağının sunulduğu bir restoranda ve internet üzerinden yapılabilecek 100 TL'lik alışveriş çekleri sahiplerine verildi. Gösteriler arasında en dikkat çekeni ise Teakwondo gösterisi oldu. 2019 K-POP yarışmasında 1.olan Orhan Kincuce ise şarkı söyledi. Son olarak da Türkiye-Kore Dostluk Korosu Korece ve Türkçe şarkılar seslendirdi. Programa Kore Ankara Büyükelçisi Hong-ghi Choi, Kore Kültür Merkezi Müdürü Dong-woo Cho, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş katıldı.

Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 8 yılı renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

Türkiye, Ankara, Kore, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:17 Kaynak: İHA
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