Kore Kültür Merkezi Türkiye-Kore diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika
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Kore Kültür Merkezi Türkiye-Kore diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümünü kutluyor

24.05.2022 18:02
Kore Kültür Merkezi Türkiye-Kore diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümünü kutluyor

Türkiye-Kore diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türkiye-Kore diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kore Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kurum, Türkiye ve Kore halklarının kültür alışverişini güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda mayıs ve haziran aylarında K-Pop World Festivali, MIRAE konseri, Kore Kültür Günü Etkinliği, K-Jazz Performansı, Koreli keman sanatçısı Bomsori Kim CSO Performansı, Hatay Expo K-Pop Kutlama Gösterisi, Füzyon Geleneksel Müzik Performansı gibi etkinlikler düzenlenecek.

MIRAE K-Pop Konseri ve Fan Meeting etkinliği, 28 Mayıs'ta Ankara Congresium Sergi ve Konferans Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Kore Hükümetine bağlı olarak 13 Ekim 2011 Ankara'da kurulan Kore Kültür Merkezi, Kore kültürünü tanıtmak amacıyla sergi, konser, eğitim, spor, seminer gibi çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin her yerinde Kore ile alakalı kurum ve gruplarla iş birliği içerisinde bulunarak, Kore kültürünü geniş kitlelere tanıtan merkez, Türkiye'de Korece'yi yaygınlaştırmak amacıyla Ankara Üniversitesi TÖMER ile de çalışmalarına devam ediyor.

Kore Kültür Merkezi, Kore'nin kültür-sanat ve tarih zenginliğini Türkiye'ye tanıtmak amacıyla seminerler, festivaller, sergiler ve konserler düzenliyor.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Mayıs, Kore, Güncel, Son Dakika

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