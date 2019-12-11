"Kore Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri" semineri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Kore Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri' semineri - Son Dakika Ekonomi

"Kore Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri" semineri

6 saat önce

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Hyundai Assan, Posco Assan Tst ve Samsung Electronics'in katılımıyla şirketlerin sosyal sorumluluk projelerinin mevcut durumu ve uygulamalarını tanıtmak ve CSR faaliyetlerini genişletmenin yollarını tartışmak amacıyla İstanbul'da bir toplantı düzenledi.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Hyundai Assan, Posco Assan Tst ve Samsung Electronics'in katılımıyla şirketlerin sosyal sorumluluk projelerinin mevcut durumu ve uygulamalarını tanıtmak ve CSR faaliyetlerini genişletmenin yollarını tartışmak amacıyla İstanbul'da bir toplantı düzenledi.

Seminerde konuşan Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Jeunju Yang, 2018 itibarıyla Türkiye-Kore ilişkilerinin 6. yüzyıldan itibaren geliştiğini hatırlatarak, Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasıyla beraber ilişkilerin ekonomi, tarım, eğitim, politika gibi bir çok alanda giderek geliştiğini söyledi.

2018 itibarıyla Türkiye-Kore arasında ekonomik hacmin 7 milyar 200 milyon dolara yaklaştığını vurgulayan Yang, "Hyundai Otomotiv, Samsung, POSCO başta olmak üzere 160'tan fazla firma Türkiye'de faaliyet yürütüyor. Geçen yıl ekonomik olarak Türkiye ciddi sıkıntılar yaşadı fakat bu yıl döviz kurunun dalgalı olmaması ve istikrarın korunması Türkiye'nin yeniden büyüme devrine gireceğini gösteriyor." diye konuştu.

Program kapsamında Hyundai Assan, Posco Assan Tst ve Samsung Electronics temsilcileri Türkiye'de yürüttükleri sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında sunumlarını gerçekleştirdi.

İstanbul, Türkiye, Kore, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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