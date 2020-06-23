Kore şehitleri anıtı etkinlikler için hazırlandı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Kore Savaşı'nın 70. yılı nedeniyle yapılacak etkinlikler öncesi "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nda yenileme, temizlik ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'teki önemli anıtların temizlik, bakım ve tadilat çalışmalarını da üstleniyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, en son 2010 yılında bakımı yapılan "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nda detaylı temizlik ve tadilat çalışması gerçekleştirdi. Kore Anıtı'nda yapılan kontroller sonucunda hasar görmüş kırık kaplamalar yenileriyle değiştirilerek, zeminde bulunan kilit taşların tamamı onarıldı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, 15 gün devam eden yenileme çalışmaları kapsamında tüm cepheleri boyayarak anıtı temiz bir görünüme kavuşturdu.Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünde yapılacak etkinlikler çerçevesinde yenilenen Kore Anıtı, 25 Haziran Perşembe günü yapılacak anma törenine katılacak vatandaşların ziyareti için hazır hale getirildi. - ANKARA