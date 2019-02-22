Kore Usulü İki Aşamalı Cilt Temizliği Yağ Bazlı Temizleme Köpük Toz Peeling

Çift temizlik, serum ve kremlerin daha rahat emilmesine yardım eder. Gözenek içinde tıkanmalar en aza indiğinden komedon ve sivilce sorununu azaltır. Gün sonunda hem makyajı hem güneş korumasının filtresini yüzeyden çok iyi temizlemek için çift temizlik yapmak cildin sağlıklı yapısını sürdürmesi için mükemmel bir yöntemdir. Akşamları cilt ne kadar iyi bakılırsa gece boyu hücreler o kadar güzel yenilenecektir. Toz peeling önerileri (Fiyatlar Şubat 2019)
dermalogica daily microfoliant 13gr olanı 130 TL Dermofoliant Daily Gentle Purifying Peeling Powder 20gr olanı 115 tl
The Body Shop
Chinese Ginseng & Rice Arındırıcı Toz Peeling 33gr 100 tl
Cosmed Alight Purifying Powder Cleanser 75 gr 60 tl
SRB Stabilized Rice Bran Enzyme Powder Wash 70gr 140 tl Juvena
Pure Cleansing Lifting Peeling Powder 90g 275tl
Sensilis Ritual Care Rice Peeling Powder 30 ml 80 tl
Temizleme yağı önerileri:
caudalie make up removing cleansing oil 100ml 80 tl
Florame Organik Köpüren Cilt Temizleme Yağı 200ml 223tl
Mambino Organics Anti-Aging Yüz Temizleme Yağı 120ml 140tl
Missha Super Aqua Watery Cleansing Oil 150ml 84 tl
Missha Near Skin pH Balancing Cleansing Oil 150ml 122tl