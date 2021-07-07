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Kore ve Kıbrıs Gazileri AK Parti İl Başkanlığı'nda buluştu - Son Dakika

Kore ve Kıbrıs Gazileri AK Parti İl Başkanlığı'nda buluştu

07.07.2021 16:58

Kore ve Kıbrıs Gazileri AK Parti İl Başkanlığı'nda buluştu AK Parti İl Başkanlığı Kore ve Kıbrıs Gazilerini unutmadı AK Parti İl Başkanlığı Kore ve Kıbrıs Gazilerini unutmadı.

Kore ve Kıbrıs Gazileri AK Parti İl Başkanlığı'nda buluştu

AK Parti İl Başkanlığı Kore ve Kıbrıs Gazilerini unutmadı

İSTANBUL - AK Parti İl Başkanlığı Kore ve Kıbrıs Gazilerini unutmadı. Gaziler il başkanlığı binasında düzenlenen programda bir araya geldi. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, " Türkiye'nin bugünkü huzur ve refahının sağlayıcısı şehit ve gazilerdir" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Kore Savaşı'nın 71, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ise 47'nci yıl dönümünde gazileri partinin Sütlüce'de bulunan il başkanlığı binasında ağırladı. Programa gazi ve yakınlarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Birsen İkizer Kalfaoğlu da katıldı. Gaziler için düzenlenen program yemek ikramıyla başladı. Yemeğin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tüm masaları dolaşarak gazi ve yakınlarına tek tek gül hediye etti. Gazilerin bu ülke için öneme ve onlara verilmesi gereken değere vurgu yapan Kabaktepe, Türkiye'nin bugünkü huzur ve refahının sağlayıcısının şehit ve gaziler olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin bugünkü huzur ve refahının sağlayıcısı şehit ve gazilerdir"

Gaziler için düzenlenen programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bu topraklarda vatanımızın bekası, huzur ve refahı için binlerce yıldır canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Siz gazilerimize de teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün Türkiye'mizin içinde bulunduğu huzur ve refahın, bu yaşam ortamının meydana gelmesinin en temel sağlayıcısı, Kıbrıs'ta, Kurtuluş Savaşı'nda, Suriye'de, Irak'ta, Kore'de ve diğer operasyonlarda canlarını feda etmek için yaptıkları çalışmalar ve gayretlerdir. Gazilerimizin, şehitlerimizin çokluğu bazıları tarafından yanlış değerlendiriliyor ve aksettiriliyor. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz, sizler de buna şahitsiniz. Hiç kimsenin toprağının, hakkı ve hukukunun gasp edilmesi için değil, tam tersine kendi toprağımızın, hak ve hukukumuzun savunulması için yaptığımız mücadeleler neticesinde şehitlerimiz ve gazilerimiz bu kadar olmuştur" dedi.

"Dünyaya SİHA ihraç edecek seviyeye gelmemizin mimarı siz gazilerimizsiniz"

Türkiye'nin bugün savunma teknolojisi anlamında geldiği seviyenin mimarının şehit ve gazilerimiz olduğunu ifade eden Kabaktepe, "Kıbrıs'ta bir hareket vardı. Uçaklarımız vardı. Uçaklarımızı havalandırıp askerlerimize yardım etmek istiyorduk ama önce eskiyen tekerleklerimizi yenilememiz lazımdı. O tekerlekleri satan ülkelerin uçaklarımızın kalkmaması için tekerlek satmadıklarını, bugün de ülkemize yönelen terör eylemlerine karşı "Mühimmatı satalım mı satmayalım mı?" diyerek aynı tavrı gösterdiklerine şahit oluyoruz. O gün tekerleğini alamayan bir ülkeden, bugün dünyaya SİHA ihraç eden, kendi milli muharip uçağını da yapabilecek seviyeye gelen mimarı da siz gazilersiniz. Sizin varlığınız, bu topraklarda yıllarca milletimize tasallut eden saldırıların başarılı olamadığını, bundan sonra da olamayacağını göstermektedir. Bu topraklarda neden çok fazla gazi olduğunu soruyorlar. 4 yaşından büyük olan herkes bu toprakların işgal etmek isteyenlere, bu topraklarda bu milletin hür ve özgür bir şekilde yaşamasına, bu bayrağa kendi istediği gibi dalgalanmasına engel olmak isteyenlere daima şahit oldu. Bunun için yola çıktık ve canımızı feda etmeye hazır olduk. Bayrağımızı, ezanımızı savunalım dedik. Bu topraklarda, bu milletin, bu bayrağın, ezanın dinmemesi için her zaman en güçlü bir şekilde karşılarında duracağımızı, yerimizde sapasağlam durduğumuzu, ayaklarımızın altındaki toprağın kaymaması için her türlü mücadeleyi vereceğimizin de sözünü veriyor ve buradan haykırıyorum" diye konuştu.

"Anavatan Türkiye ile birlikte hep barış elini uzatan taraf olduk"

Programda konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Birsen İkizer Kalfaoğlu, "20 Temmuz 1974'teki ittifak anlaşmalarından doğan haklar gereği Anavatan Türkiye'nin yapmış olduğu müdahale bizi kurtarmış ve bugünlere getirmiştir. Geleceğimizi de aydınlık olarak görmemize sebep olmuştur. Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de yarın da desteğini hissetmeye devam edeceğimizi biliyoruz. 1968 yılından bu yana süren müzakerelerde biz Anavatan Türkiye ile birlikte hep barış elini uzatan taraf olduk. Ama bu niyetimiz hiçbir zaman Rumlar tarafından karşılık bulmamıştır. Aksine önce canımız, sonra adadaki bütün haklarımız gasp edilmeye çalışılmıştır. Hala adanın iki eşit halkından biri olan Kıbrıs Türk halkının hakları inatla göz ardı edilmeye çalışılıyor. Biz artık ne haklarımızın ne de can güvenliğimizin gasp edilmesini istemiyoruz. Biz bu acıların tekrarlanmasını istemiyoruz. Geleceğe kendi devletimizle, Anavatanımızın garantisiyle yürümemiz, gazilerimize, şehitlerimize olan bir minnet borcunun gereğidir" şeklinde konuştu.

"Bugün tarihe geçecektir"

Daha önce böylesi bir organizasyonla hatırlanmadıklarını söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Ahmet Kendigel ise, "Bugün Kore ve Kıbrıs Gazilerimizin yıllar sonra hatırlandığı bir gün olarak tarihe geçecektir. Biz Kore ve Kıbrıs Gazileri olarak şu güne kadar böyle güzel bir yakınlık görmemiştik. Bu güzel yakınlığı temin eden çalışanlar çok teşekkür ederiz" ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından plaket takdimi yapıldı. Daha sonra bugün doğum günü olan iki gazi için sahneye pasta getirildi. Gaziler doğum günü pastalarını üfledikten sonra Kabaktepe onları tebrik etti ve program sona erdi.

Kore ve Kıbrıs Gazileri AK Parti İl Başkanlığı'nda buluştu
Kore ve Kıbrıs Gazileri AK Parti İl Başkanlığı'nda buluştu
Kore ve Kıbrıs Gazileri AK Parti İl Başkanlığı'nda buluştu
Kore ve Kıbrıs Gazileri AK Parti İl Başkanlığı'nda buluştu

AK Parti, Türkiye, Kıbrıs, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kore ve Kıbrıs Gazileri AK Parti İl Başkanlığı'nda buluştu - Son Dakika


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