Son Dakika Haberleri: Kore Yarımadası Lingling Tayfunu'na hazırlanıyor
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Kore Yarımadası Lingling Tayfunu'na hazırlanıyor

2 saat önce

Güney Kore'de, Kore Yarımadası'na doğru ilerleyen ve rüzgar hızı saatte 155 kilometreyi bulan Lingling Tayfunu nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi ve parklar kapatıldı.

Kore Yarımadası Lingling Tayfunu'na hazırlanıyor, System.String[]

Güney Kore'de, Kore Yarımadası'na doğru ilerleyen ve rüzgar hızı saatte 155 kilometreyi bulan Lingling Tayfunu nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi ve parklar kapatıldı.

Kore Meteoroloji Birliği, tayfunun yarın öğleden sonra Güney Kore'nin batı kıyılarına ulaşacağını duyurdu, kuvvetli rüzgar ve aşırı yağış nedeniyle sel ve toprak kayması gibi afetlerin meydana gelebileceği uyarısı yaptı.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı da Jeju Uluslararası Havalimanı'nda yapılması planlanan 80 uçuşun iptal edildiğini ve daha çok seferin iptal edilmesinin beklendiğini açıkladı.

Güney Kore Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada da Jeju Adası civarındaki 300 okuldan öğrencilerin evlerine gönderildiği, park ve hayvanat bahçelerinin pazar gününe kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.

Bu arada Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da, "ülkede tüm ekili alanlarda ve birimlerde, afetlerden kaynaklanacak zararı önlemek için sıkı önlemlerin alınacağı" bilgisi paylaşıldı.

Güney Kore, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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