Kore Yarımadası yakınlarında ABD savaş uçakları tespit edildi - Son Dakika
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Kore Yarımadası yakınlarında ABD savaş uçakları tespit edildi

6 saat önce

Kore Yarımadası ve Japonya yakınlarında ABD silahlı kuvvetlerine ait bir B-52 stratejik bombardıman uçağı ile Global Hawk insansız hava aracının tespit edildiği bildirildi.

Kore Yarımadası yakınlarında ABD savaş uçakları tespit edildi, System.String[]

Kore Yarımadası ve Japonya yakınlarında ABD silahlı kuvvetlerine ait bir B-52 stratejik bombardıman uçağı ile Global Hawk insansız hava aracının tespit edildiği bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, hava araçları izleme sitesi "Aircraft Spots", sabah saatlerinde Kore Yarımadası üzerinde "RQ-4 Global Hawk" model yüksek irtifa insansız hava aracının görüldüğünü açıkladı.

Site ayrıca ABD'nin Guam Adası'ndaki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan bir "B-52" model stratejik bombardıman uçağının Japonya'nın doğusuna uçtuğunu, uçağa uzun mesafe uçuşlarında yakıt ikmali sağlayan "KC-135R" model tanker uçağının eşlik ettiğini belirtti.

Uçuşların, Kuzey Kore yönetiminin cumartesi günü yaptığı kıtalararası güdümlü füzeler için kullanılabilecek roket motoru testi gerçekleştirmesinin ardından yapılması dikkati çekti.

Kuzey Kore son haftalarda ABD ile nükleer silahsızlanma müzakerelerinin yeniden başlatılması için Washington yönetimi üzerindeki baskıyı arttırmıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un müzakereleri sürdürmek üzere somut öneriler sunması için ABD'ye yıl sonuna kadar süre tanımıştı.

Uzun mesafelerde büyük miktarda bomba taşıyan B-52 stratejik bombardıman uçakları, ABD ordusunun uçak envanterinin en stratejik parçalarından birini oluşturuyor.

Yüksek irtifada ve uzun süreli uçuşlar yapan Global Hawk insansız hava araçları da dünyadaki en gelişmiş havadan izleme ve istihbarat teknolojisine sahip bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Japonya, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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