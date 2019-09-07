Son Dakika Haberleri: "Kore Yemeği Yarışması"nda Türk yarışmacılar hünerlerini sergiledi
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"Kore Yemeği Yarışması"nda Türk yarışmacılar hünerlerini sergiledi

59 dakika önce

Ankara'da düzenlenen "Kore Yemeği Yapma Yarışması"nda Türk yarışmacılar hünerlerini sergiledi.

Ankara'da düzenlenen "Kore Yemeği Yapma Yarışması"nda Türk yarışmacılar hünerlerini sergiledi.

Kore Büyükelçiliği'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi tarafından "Kore yemeği yapma yarışması" düzenlendi. Kore'nin ünlü yemeği Bibimbab yapmak için ön elemeden geçen 12 Türk yarışmacı kolları sıvadı. Yarışmanın sonunda yemekler jüri tarafından değerlendirildi.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Dong Woo Cho, yarışmaya olan yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını ve her sene yarışmaya ilginin arttığını ifade etti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencisi Cemile Büyükyıldırım, Kore yemekleriyle alakalı Kore Kültür Merkezinde eğitim aldığını söyleyerek, "Bu eğitimden sonra okulumda da devam ettim. Kore'den gelen şeflere asistanlık yaptım. Birkaç yıldır Kore filmleri oluyor. Kültür merkezi böyle bir fırsat verdi okulumda da bu fırsat devam etti. Kore yemeklerine ilgim giderek arttı" dedi.

(Neşra Durmaz - Cem Geçim/İHA)

Ankara, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:35 Kaynak: İHA
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