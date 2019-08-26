Son Dakika Haberleri: Kore yolcusu Kartallı genç dövüşçü, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti
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Kore yolcusu Kartallı genç dövüşçü, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti

1 saat önce

Muaythai Büyükler Kategorisi Türkiye 2.'si olan 19 yaşındaki Alperen Avcı, Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gitmeden önce Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Kore yolcusu Kartallı genç dövüşçü, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti, System.String[]

Muaythai Büyükler Kategorisi Türkiye 2.'si olan 19 yaşındaki Alperen Avcı, Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gitmeden önce Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.


Türkiye Muaythai Federasyonu Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Alperen Avcı, 2.'lik kazandı. Çalışmalarını Kartal'daki Avcı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde yapan genç dövüşçü, Kartal Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Yıldırım Ateş ve Özlem Bulut ile birlikte sevinçlerini Başkan Gökhan Yüksel ile paylaştı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yüksel, genç sporcuyu başarılarından dolayı tebrik etti ve devamını diledi.


Kartallı genç dövüşçü, Kore'de yapılacak Dünya Dövüş Sanatları Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. - İSTANBUL

Gökhan Yüksel, Türkiye, Kartal, Kore, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:56 Kaynak: İHA
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