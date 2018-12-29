Koreli Bir Şarkıcı Olmak Çok Zor.! K-Pop Bilmenizi İstemediği Karanlık Tarafı

Koreli Bir Şarkıcı Olmak Çok Zor.! K-Pop Bilmenizi İstemediği Karanlık Tarafı...

Koreli Bir Şarkıcı Olmak Çok Zor.! K-Pop Bilmenizi İstemediği Karanlık Tarafı...

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