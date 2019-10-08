Son Dakika Haberleri: Koreli dev, Rönesans’tan hisse aldı: Ceyhan'a yüzde 25 ortak oldu
Son Dakika Ekonomi Koreli dev, Rönesans’tan hisse aldı: Ceyhan'a yüzde 25 ortak oldu

Koreli dev, Rönesans’tan hisse aldı: Ceyhan'a yüzde 25 ortak oldu

1 saat önce

Koreli GS, Ceyhan Petrokimya projesinde Rönesans Holding'e ait hisselerden yüzde 49 pay alarak, tesisin yüzde 25 ortağı oldu.

Koreli dev, Rönesans’tan hisse aldı: Ceyhan'a yüzde 25 ortak oldu, System.String[]

Koreli GS, Ceyhan Petrokimya projesinde Rönesans Holding'e ait hisselerden yüzde 49 pay alarak, tesisin yüzde 25 ortağı oldu.

Ceyhan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:11 
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