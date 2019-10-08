Koreli dev, Rönesans’tan hisse aldı: Ceyhan'a yüzde 25 ortak oldu
1 saat önce
Koreli GS, Ceyhan Petrokimya projesinde Rönesans Holding'e ait hisselerden yüzde 49 pay alarak, tesisin yüzde 25 ortağı oldu.
Koreli GS, Ceyhan Petrokimya projesinde Rönesans Holding'e ait hisselerden yüzde 49 pay alarak, tesisin yüzde 25 ortağı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:11
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