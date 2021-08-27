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Koreli doğaseverlerin bağışladığı 130 bin fidan Kore-Türkiye Dostluk Ormanı'na dönüşecek - Son Dakika

Koreli doğaseverlerin bağışladığı 130 bin fidan Kore-Türkiye Dostluk Ormanı'na dönüşecek

27.08.2021 16:54
Koreli doğaseverlerin bağışladığı 130 bin fidan Kore-Türkiye Dostluk Ormanı'na dönüşecek, System.String[]

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), Türkiye'deki orman yangınları üzerine Koreli doğaseverlerin yaptığı 130 binin üzerindeki fidan bağışlarını "Kore-Türkiye Dostluk Ormanı" kurarak toprakla buluşturacak.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), Türkiye'deki orman yangınları üzerine Koreli doğaseverlerin yaptığı 130 binin üzerindeki fidan bağışlarını "Kore-Türkiye Dostluk Ormanı" kurarak toprakla buluşturacak.

ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye'deki orman yangınları sırasında Koreli doğaseverlerin yaptığı fidan bağışları için Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Lee, "Türkiye ile sevgi ve saygıya dayanan dostluğumuz dünyaya örnek teşkil edecek seviyededir. İki ülke arasındaki dostluğun, çevreci bir yaklaşımla ve fidan bağışlarıyla güçlenmesi memnuniyet verici." dedi.

Büyükelçi Lee, ÇEKUD'un faaliyetlerini çok faydalı bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de ÇEKUD'un bağış sitesine girip 50 fidan bağışladım ve böylece benim de artık Türkiye'de dikili ağaçlarım olacak. Kore-Türkiye Dostluk Ormanı'nın kurulacak olması hepimizi çok sevindirdi. Kore-Türkiye Dostluk Ormanı'nın, Koreli turistlerin yakından tanıdığı ve geldiklerinde ziyaret edebileceği İstanbul, Antalya, Efes gibi turistik mekanlarda kurulması anlamlı olabilir. İnanıyorum ki, Türkiye'yi ziyaret edecek Koreli vatandaşlarımız bu dostluk ormanını görmeyi arzu edeceklerdir."

"Yanan ormanlarımız da kuracağımız Kore-Türkiye Dostluk Ormanı ile yeşillenecek"

Debik ise Büyükelçi Lee'ye Türkiye'deki ağaçlandırma çalışmalarıyla ve çevrecilik faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Türkiye ve Kore halkları arasında geçmişe dayanan dostluğun devam ettiğini belirten Debik, "Hepimizi derinden üzen orman yangınları devam ederken Güney Kore Voleybol Milli Takım Kaptanı Kim Yeon-koung ve Kore Milli Takım taraftarlarının fidan bağışı çağrısında bulunması ve bu çağrıya on binlerce Koreli doğaseverin yoğun ilgi göstermesi hem yaşadığımız üzüntüyü hafifletti hem de Kore-Türkiye dostluğunun geçici değil baki olduğunu tescilledi" dedi.

Debik, bağışlarını devam ettiren Koreli tüm sporseverlere ve doğaseverlere Türk halkı adına şükranlarını sundu.

Yanan ormanların yeniden yeşertilmesi için Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanları Orman Genel Müdürlüğü ile projeler geliştirerek toprakla buluşturacaklarını aktaran Debik, " Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerindeki birkaç yerde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz Kore-Türkiye Dostluk Ormanı inanıyoruz ki iki ülke arasında bir asra yaklaşan dostluğu daha da pekiştirecek ve kökleştirecek. Yanan ormanlarımız da kuracağımız Kore-Türkiye Dostluk Ormanı ile yeşillenecek, gürleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, ÇEKUD ve Çevre Vakfı iş birliğiyle 6. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumunun 2022'de Kore'deki üniversitelerden birinin paydaşlığında gerçekleştirilmesi niyeti karşılıklı olarak ifade edildi.

Ziyaretin sonunda ÇEKUD tarafından Büyükelçi Lee'ye, adına bağışlanan 100 fidanlık sertifika takdim edildi ve "Dikili Ağacın Olsun" temalı tişört hediye edildi.

Büyükelçi Lee de ÇEKUD yönetimine Kore Savaşının Türk Gazileri temalı bir hediye takdim etti.

ÇEKUD, Türkiye'de geçen haftalarda meydana gelen orman yangınları nedeniyle "Kökü Bizde - Yeşil Vatan Hepimizin" mottosuyla fidan bağışı kampanyası başlatmıştı.

Güney Kore Voleybol Milli Takım Kaptanı Kim Yeon-koung ve Kore Milli Takım taraftarlarının fidan bağışı çağrısı üzerine on binlerce Koreli doğasever, yanan alanların yeniden yeşertilmesi için www.dikiliagacimvar.com sitesi üzerinden Türkiye'ye 130 binin üzerinde fidan bağışı yapmıştı. Fidan bağışları halen devam ediyor.

Koreli doğaseverlerin bağışladığı 130 bin fidan Kore-Türkiye Dostluk Ormanı'na dönüşecek
Koreli doğaseverlerin bağışladığı 130 bin fidan Kore-Türkiye Dostluk Ormanı'na dönüşecek
Koreli doğaseverlerin bağışladığı 130 bin fidan Kore-Türkiye Dostluk Ormanı'na dönüşecek
Koreli doğaseverlerin bağışladığı 130 bin fidan Kore-Türkiye Dostluk Ormanı'na dönüşecek
Koreli doğaseverlerin bağışladığı 130 bin fidan Kore-Türkiye Dostluk Ormanı'na dönüşecek

Orman Yangınları, Büyükelçi, Türkiye, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koreli doğaseverlerin bağışladığı 130 bin fidan Kore-Türkiye Dostluk Ormanı'na dönüşecek - Son Dakika


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