Koreli doğaseverlerin bağışladığı 130 bin fidan Kore-Türkiye Dostluk Ormanı'na dönüşecek - Son Dakika

Güney Kore Voleybol Milli Takım Kaptanı Kim Yeon-koung ve Kore Milli Takım taraftarlarının fidan bağışı çağrısı üzerine on binlerce Koreli doğasever, yanan alanların yeniden yeşertilmesi için www.dikiliagacimvar.com sitesi üzerinden Türkiye'ye 130 binin üzerinde fidan bağışı yapmıştı. Fidan bağışları halen devam ediyor.

Türkiye ve Kore halkları arasında geçmişe dayanan dostluğun devam ettiğini belirten Debik, "Hepimizi derinden üzen orman yangınları devam ederken Güney Kore Voleybol Milli Takım Kaptanı Kim Yeon-koung ve Kore Milli Takım taraftarlarının fidan bağışı çağrısında bulunması ve bu çağrıya on binlerce Koreli doğaseverin yoğun ilgi göstermesi hem yaşadığımız üzüntüyü hafifletti hem de Kore-Türkiye dostluğunun geçici değil baki olduğunu tescilledi" dedi.

