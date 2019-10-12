Koreli doktorlardan Türk gazilere vefa

Kastamonu'ya geziye gelen Güneş Koreli grupta bulunan doktor ve akupunktur uzmanı, Kore gazileri ile yakınlarını ücretsiz muayene etti.

Kenti gezmeye gelen 9 Güney Koreli, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi'ni ziyaret ederek, Kore gazileriyle bir araya geldi.

Heyette bulunan akupunktur uzmanı Seyoung Oh ile göz doktoru Ron Kim, derneğe gelen Kore gazisi ve yakınlarını sağlık taramasından geçirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Ali Cesuroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, düşünceli davranışları dolayısıyla Güney Korelilere teşekkür etti.

Kendisinin de bir yıl Kore'de görev yaptığını anlatan Cesuroğlu, "Koreli dostlarımızdan oluşan 9 kişi bizi ziyaret etti. İçlerinde bir akupunktur bir de göz uzmanı varmış. Bizi bu konularda muayene ve tedavi yapmak istediklerini söylediler." dedi.

Uzmanların iki gün boyunca dernekte muayene ve tedavi yaptığını dile getiren Cesuroğlu, "Üyelerimiz ve üyelerimizin yakınlarından isteyenleri muayene edip tedavi yaptılar. Akupunktur uzmanı vücudunun çeşitli noktalarında ağrı olanlara akupunktur tedavisi uygularken göz uzmanı da göz problemi yaşayan üyelerimizi muayene edip gereksinim duyanlara gözlük verdi. Bu davranışlarından son derece memnun olduk." ifadelerini kullandı.

Göz doktoru Ron Kim ise dernekte gazilere akupunktur tedavisi ve göz muayenesi yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin kendileri için çok özel olduğunu ifade eden Kim, "Türk askerinin ülkemize gelerek özgürlük için, cumhuriyeti kurabilmemiz için yaptıklarını unutamıyoruz. Biz Türkiye'yi normal bir ülke olarak değil kan kardeşi olarak görüyoruz. Kastamonu'ya gezmeye geldik, burada Kore gazisi olanlar olduğunu duyduk. En azından bir iki gün buradaki gazilere yardımcı olmak istedik." diye konuştu.