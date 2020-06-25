Koreli firmadan "vefâ ormanı" - Son Dakika

Koreli firmadan "vefâ ormanı"

Bursa'da faaliyet gösteren bir Güney Kore firması, Kore'de savaşan Türk gazi ve şehitlere vefasını, onlar adına hatıra ormanı oluşturarak gösterdi.

Bursa'da faaliyet gösteren bir Güney Kore firması, Kore'de savaşan Türk gazi ve şehitlere vefasını, onlar adına hatıra ormanı oluşturarak gösterdi.

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Bursa'da faaliyet gösteren bir Güney Kore firması, Kore'de savaşan Türk gazi ve şehitler için Nilüfer Belediyesi ile birlikte hatıra ormanı oluşturmak için fidan dikimi gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi iş birliği ile 19 Mayıs Mahallesi'nde oluşturulacak "Kore Savaşı Gazileri ve Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikimi, 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'nın 70. yıldönümüne denk getirildi.

Bursa'da çelik üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösteren "Posco TNPC Otomotiv Çelik Sanayi" firmasının genel müdürü Hoonhwi Lee, Kore savaşı gazi ve şehitlerine vefasını, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ve firmanın Türk çalışanları ile birlikte fidan dikerek gösterdi.

Hoonhwi, "Kore Savaşı'na ABD'den sonra en fazla asker gönderen ve korkusuzca savaşan Türk ordusunun askerleri için, savaşın başladığı günün 70. yıldönümünde, onların hatırasını uzun süre yaşatabilmek için ne yapabiliriz diye düşündük. Sonunda Nilüfer Belediyesi'nin de yardımları ile bu hatıra ormanını oluşturmak istedik. Onlara Kore halkı adına çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyükelçiliği ve Kore firmaları olarak bu yıl içinde gerçekleştireceğimiz etkinlikleri içeren bir hatıra yayını da oluşturmak istiyoruz "dedi.

Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ise Genel Müdür Hoonhwi'ye teşekkür etti. Çınar, "Sizlerle Türkiye'de birlikte olmaktan mutluyuz. Firmanın Türk sanayiine verdiği katkının farkındayız. Ancak asıl önemlisi 70 yıl öncesini hatırlayarak gazilerimiz ve şehitlerimize gösterdiğiniz vefa. Bir daha tekrarlanmamasını dilediğimiz acıları paylaşarak, onların anılarını yansıtacak fidanları dikmeniz bizim için çok anlamlı. Sizlere belediye başkanımız Turgay Erdem adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Güney Kore, Bursa, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koreli firmadan 'vefâ ormanı' - Son Dakika

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