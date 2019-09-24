Son Dakika Haberleri: Koreli Heyet Sosyal Market'e hayran kaldı
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Koreli Heyet Sosyal Market'e hayran kaldı

1 saat önce

Güney Kore'nin Seongbuk Belediyesi'nden bir heyet, Beyoğlu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla kurulan Sosyal Market'i ziyaret etti.

Koreli Heyet Sosyal Market'e hayran kaldı, System.String[]

Güney Kore'nin Seongbuk Belediyesi'nden bir heyet, Beyoğlu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla kurulan Sosyal Market'i ziyaret etti. Heyet, Sosyal Market'e hayran kaldı.


Beyoğlu Belediyesi'nin kardeş belediyesi olan Güney Kore'nin başkenti Seul'un Seongbuk Belediyesi'nden bir heyet Beyoğlu'nu ziyaret etti. Seongbuk Belediyesi Meclis Başkanı Lim Tae Guen ve meclis üyelerinden oluşan heyet, ilk olarak Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile bir araya geldi. Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda iki şehir arasında yapılabilecek sosyal ve kültürel projeler değerlendirildi. Konuklar daha sonra Beyoğlu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla 2010 yılında kurulan Sosyal Market'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan grup, Sosyal Market'e hayran kaldı.


Hayran kaldılar


Seongbuk Belediyesi Meclis Başkanı Lim Tae Guen, kendilerinde Sosyal Market gibi ihtiyaç sahiplerine ürün yardımında bulunabilecek bir sistem olmadığını, bu nedenle de parasal yardım yaptıklarını söyledi. Böylesine büyük bir yardım kuruluşunu ilk defa gördüklerini ifade eden Lim Tae Guen, "Çok güzel bir sistem. Biz de kendi ülkemizde bu tarz bir sistemi uygulamayı arzu ediyoruz" dedi.


9 yıldır yardım yapılıyor


Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Market, Kasımpaşa'da 9 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Sosyal Market ile 4 bin 800 aileden 20 bin kişiye sürekli yardım yapılıyor. Kendilerine verilen kredi yüklü Sosyal Kart ile Sosyal Market'e gelen dar gelirli aileler; giyimden gıdaya, temizlik malzemelerinden kırtasiye malzemelerine kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılama imkanı buluyor. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi, Güney Kore, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
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