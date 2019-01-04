Son Dakika Haberleri: Koreli Öğrenciler Barış İçin Söylüyorlar

Koreli Öğrenciler Barış İçin Söylüyorlar

16 dakika önce

Güney Kore'de çeşitli üniversitelerde okuyan 6 öğrenci ve 1 öğretmen tüm dünyaya barış mesajı vermek amacıyla sokaklarda şarkı söylüyor.

Koreli Öğrenciler Barış İçin Söylüyorlar, System.String[]
Güney Kore'de çeşitli üniversitelerde okuyan 6 öğrenci ve 1 öğretmen tüm dünyaya barış mesajı vermek amacıyla sokaklarda şarkı söylüyor.

Güney Kore'de çeşitli üniversitelerde okuyan öğrenciler tüm dünyaya barış mesajı vermek amacıyla şehir şehir gezerek şarkı söylüyor. Güney Koreli öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Kore müziklerini çalarak burada barış mesajı verirken, Nevşehir'de başlayan turları Türkiye'de 10 ilde daha devam edecek. Türkiye'de gezmiş oldukları şehirlerde kendi müziklerini tanıtan üniversite öğrencileri daha sonra ise bunu bir klip yaparak tüm dünyaya barış mesajı vermeyi hedefliyor. Güney Kore'de üniversitede öğretmenlik yaptığını ifade eden Doğu Gim, "Güney Kore'den geliyoruz. Türkiye'de 11 şehri ziyaret ederek Kore müziğini tanıtıyoruz. Türkiye'den sonra ise Kamboçya, Çin ve Japonya'ya gideceğiz. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz" dedi.

Güney Kore'den gelen üniversite öğrencilerinin sokakta söylemiş oldukları şarkıları vatandaşlar da cep telefonu kameralarıyla kaydetmeleri dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Güney Kore, Kore, Güncel
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