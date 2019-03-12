Koreli Sinyap Oih Ayakta Alkışlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliğinde İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuyan 10 yaşındaki Koreli öğrenci ayakta alkışlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliğinde İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuyan 10 yaşındaki Koreli öğrenci ayakta alkışlandı.



Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu tarafından Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı okunan şiirler ve öğrenciler tarafından sahnelenen oratoryo renkli görüntülere sahne oldu. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bozüyük Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, konuşmasının bir bölümünde "Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve bilimin rehberliğinde kendini geliştiren bir nesil ancak yüksek idari sorumluluğunu taşıyabilme kudretine sahip olacaktır. İstiklal Marşı ifade ettiği derin anlamlar ve şiir kalitesi bakımından yeryüzündeki diğer milli marşlardan üstün bir konumdadır. Onun bu üstünlüğü yüreği vatan ve istiklal sevgisiyle dopdolu bir şairin, milletin ruhunda yer bulan derin ıstırabın tercümanı olmasından ileri gelmektedir. İstiklal Marşı, milli mücadelenin bütün heybetini ve canlılığını başarıyla yansıtmaktadır" dedi.



Anma programının son bölümünde 10 yaşındaki Koreli öğrenci Sinyap Oih sahneye çıktı. Ailesiyle 6 yıldır Türkiye'de ikamet eden Dodurga İlkokulu öğrencisi Sinyap, İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okudu. Sinyap'ı ayakta alkışlayan katılımcılar duygulu anlar yaşadı.



Düzenlenen anma programına Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, Siyasi Parti Temsilcileri, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda Bozüyüklü katıldı.



Programın ardından ilçe genelindeki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan ve Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından takdim edildi. Program kapsamında ayrıca Metristepe Kültür Merkezi girişinde öğrenciler tarafından yapılan resimler sergilendi. - BİLECİK

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