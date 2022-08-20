Koreli turisti dolandıran taksiciye polisten de ceza - Son Dakika
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Koreli turisti dolandıran taksiciye polisten de ceza

20.08.2022 15:28
Koreli turisti dolandıran taksiciye polisten de ceza

İSTANBUL'da taksimetreyi açmayıp Koreli turistten 200 lira isteyen şoföre toplamda 2711 TL cezai işlem uygulanırken aracı trafikten 10 gün men edildi.

İSTANBUL'da taksimetreyi açmayıp Koreli turistten 200 lira isteyen şoföre toplamda 2711 TL cezai işlem uygulanırken aracı trafikten 10 gün men edildi. Taksiciye, Taksiciler Esnafı Odası Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksi Yönetim Merkezi de ceza vermişti.

İstanbul'da Koreli bir turist, gideceği yere götürmesi için A.U.'nun kullandığı 34 TFF 53 plakalı taksiye bindi. O sırada sosyal medyada canlı yayında olan turist, taksiciye gitmek istediği adresi söyledi. Taksici A.U. ise 10 dakikalık yol için turistten 200 lira istedi. Bunun üzerine kadın, taksimetrenin açık olmadığını söyledi. Ancak taksici taksimetreyi açmayı reddederek, trafiğin çok olduğunu ve 200 liraya gideceğini tekrarladı. Turist kadın fiyatı çok bulunca, 150 liraya indirdi. O anları Koreli kadın canlı olarak kaydetti. Görüntüleri izleyen Türk bir sosyal medya kullanıcısı taksici A.U.'nun pazarlık yaptığı anları kendi hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Görüntülerin ardından Taksiciler Esnafı Odası Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksi Yönetim Merkezi, taksi şoförü A.U. hakkında işlem başlattı. A.U.'yla ilgili rapor tutan yetkililer, şoförün 20 gün taksicilik yapmasını yasaklarken, taksiye ise 10 gün trafikten men cezası verdi. A.U.'nun olayla ilgili yetkililere, "Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı. Art niyetim yoktu. Gaflete düştüm, hatamı kabul ediyorum. Özür dilerim" dediği öğrenildi.

POLİS DE YAKALADITaksici A.U.'ya  polis de ceza kesti. A.U.'ya  "Çalışma izin belgesi bulunmadan araç kullanmak"tan 1823 TL, "Taksimetre açmadan araç kullanmak"tan ise  888 TL olmak üzere toplamda 2711 TL cezai işlem uygulandı. Araç da trafikten 10 gün süreyle men edildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koreli turisti dolandıran taksiciye polisten de ceza - Son Dakika

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