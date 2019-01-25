Son Dakika Haberleri: Koreli Turistlerden Türk Bayrağına Yoğun İlgi

Koreli Turistlerden Türk Bayrağına Yoğun İlgi

1 saat önce

Taksim Meydanı'ndaki Koreli turist kafilesi, belediye ekiplerince meydana asılan dev Türk bayrağına yoğun ilgi gösterdi.

Koreli Turistlerden Türk Bayrağına Yoğun İlgi, System.String[]
Taksim Meydanı'ndaki Koreli turist kafilesi, belediye ekiplerince meydana asılan dev Türk bayrağına yoğun ilgi gösterdi. Ekiplerin bayrağı asma işlemleri boyunca Türk bayrağını yakından izleyen Koreli turistlerin ilgisi görenleri gülümsetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Taksim Meydanı'na dev Türk bayrağı asıldı. O esnada İstanbul'u gezmek için Taksim Meydanı'nda bulunan Koreli turist kafilesi, dev Türk bayrağına yoğun ilgi gösterdi. Ellerindeki telefonla Türk bayrağının asılış anını kaydeden turistlerin Türk bayrağına olan yoğun ilgisi yerli turistlerin de beğenisini kazandı. Ekiplerin dev Türk bayrağını Taksim Meydanı'na dikmesi sonucu ay yıldızlı Türk bayrağı gökyüzüne renk kattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:51 Kaynak: İHA

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