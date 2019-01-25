Koreli Turistlerden Türk Bayrağına Yoğun İlgi
1 saat önce
Taksim Meydanı'ndaki Koreli turist kafilesi, belediye ekiplerince meydana asılan dev Türk bayrağına yoğun ilgi gösterdi.
Taksim
Meydanı'ndaki Koreli turist
kafilesi, belediye ekiplerince meydana asılan dev Türk bayrağına yoğun ilgi gösterdi. Ekiplerin bayrağı asma işlemleri boyunca Türk bayrağını yakından izleyen Koreli turistlerin ilgisi görenleri gülümsetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ekipleri tarafından Taksim Meydanı'na dev Türk bayrağı asıldı. O esnada İstanbul'u gezmek için Taksim Meydanı'nda bulunan Koreli turist kafilesi, dev Türk bayrağına yoğun ilgi gösterdi. Ellerindeki telefonla Türk bayrağının asılış anını kaydeden turistlerin Türk bayrağına olan yoğun ilgisi yerli turistlerin de beğenisini kazandı. Ekiplerin dev Türk bayrağını Taksim Meydanı'na dikmesi sonucu ay yıldızlı Türk bayrağı gökyüzüne renk kattı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:51 Kaynak: İHA
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