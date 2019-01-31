Son Dakika Haberleri: Koreliden 7'ye aldı, 12 milyon dolara Çinliye sattı

Koreliden 7'ye aldı, 12 milyon dolara Çinliye sattı

1 saat önce

Densay Shipping'in sahibi Tayfun Günerhan, karlı bir gemi satışına daha imza atarak, 2016'da Koreli bir firmadan 7 milyon dolara satın aldığı SSI Expedition isimli supramax gemiyi, Çinli bir alıcıya 12.4 milyon dolara sattı.

Koreliden 7'ye aldı, 12 milyon dolara Çinliye sattı, System.String[]
Densay Shipping'in sahibi Tayfun Günerhan, karlı bir gemi satışına daha imza atarak, 2016'da Koreli bir firmadan 7 milyon dolara satın aldığı SSI Expedition isimli supramax gemiyi, Çinli bir alıcıya 12.4 milyon dolara sattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Ekonomi
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