Koreliden 7'ye aldı, 12 milyon dolara Çinliye sattı

Densay Shipping'in sahibi Tayfun Günerhan, karlı bir gemi satışına daha imza atarak, 2016'da Koreli bir firmadan 7 milyon dolara satın aldığı SSI Expedition isimli supramax gemiyi, Çinli bir alıcıya 12.4 milyon dolara sattı.

Densay Shipping'in sahibi Tayfun Günerhan, karlı bir gemi satışına daha imza atarak, 2016'da Koreli bir firmadan 7 milyon dolara satın aldığı SSI Expedition isimli supramax gemiyi, Çinli bir alıcıya 12.4 milyon dolara sattı.

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