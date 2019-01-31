Koreliden 7'ye aldı, 12 milyon dolara Çinliye sattı
1 saat önce
Densay Shipping'in sahibi Tayfun Günerhan, karlı bir gemi satışına daha imza atarak, 2016'da Koreli bir firmadan 7 milyon dolara satın aldığı SSI Expedition isimli supramax gemiyi, Çinli bir alıcıya 12.4 milyon dolara sattı.
Densay Shipping'in sahibi Tayfun Günerhan, karlı bir gemi satışına daha imza atarak, 2016'da Koreli bir firmadan 7 milyon dolara satın aldığı SSI Expedition isimli supramax gemiyi, Çinli bir alıcıya 12.4 milyon dolara sattı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi
Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi
Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor