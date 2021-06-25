Üye Girişi
KOREV, 30 Haziran'ın Koruyucu Aile Günü ilan edilmesinden memnun - Son Dakika

KOREV, 30 Haziran'ın Koruyucu Aile Günü ilan edilmesinden memnun

25.06.2021 12:39
KOREV, 30 Haziran'ın Koruyucu Aile Günü ilan edilmesinden memnun, System.String[]

Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği (KOREV) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kabul edilmesinin koruyucu aileler ve çocuklarına verilen değerin göstergesi olduğunu belirterek, "Bu, çocuklarını çok seven ailelerimizin hak ettikleri gibi...

Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği (KOREV) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kabul edilmesinin koruyucu aileler ve çocuklarına verilen değerin göstergesi olduğunu belirterek, "Bu, çocuklarını çok seven ailelerimizin hak ettikleri gibi emeklerinin karşılığının takdir edilmesi için onlara moral veren, onları güçlendiren, onlara yalnız olmadıklarını hissettirecek önemli bir gelişme." dedi.

Aydeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına yönelik genelgeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Osmanlı Devleti döneminde savaşta kimsesiz kalan çocukları korumak amacıyla "Himaye-i Etfal Cemiyeti"nin kurulduğunu anımsatan Aydeniz, "Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluşunun 100. yılına denk gelen 30 Haziran 2021 tarihi 'Koruyucu Aile Günü' olarak kabul edildi." diye konuştu.

Aydeniz, Türkiye'de koruyucu ailelik kavramının yeterince bilinmediğini belirterek, "Öncelikli amacımız, tüm toplumun 'koruyucu aile' kavramını 'evlat edinme' kavramı kadar bilmesi ve çocuk sahibi olmak istendiğinde aklına her iki kavramın da aynı anda gelmesini sağlamak." ifadesini kullandı.

Bilinilirliğin ve farkındalığın artmasıyla devlet kurumu bakımındaki çocuk sayısının azalacağını ve daha çok çocuğun ailelerle buluşacağını belirten Aydeniz, "Çünkü, bizler çocuklarımıza can bağı ile bağlanıyor ve onları çok seviyoruz. İstiyoruz ki bu sevgi fark edilsin, bizlerden güç alan aileler çocuklara yuvalarını açsın ve devlet kurumlarında bakımında çocuk kalmasın. Her çocuk hak ettiği gibi aile yanında sevgi ve birebir ilgiyle sağlıklı bir birey olarak büyüsün." değerlendirmesini yaptı.

Kendisi de koruyucu aile olan Aydeniz, bir diğer amaçlarının ise koruyucu ailelik kavramı hakkında korkuların, ön yargıların ve bilgi kirliliğinin önlenmesi olduğunu söyledi. Aydeniz, bunun sistemi tıkayan önemli bir etken olduğunun altını çizdi.

"Ailelerimizin emeklerinin karşılığının taktir edilmesi önemli bir gelişme"

Koruyucu ailelikle ilgili toplumda farkındalık yaratılması için 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak belirlenmesinin çok önem taşıdığını vurgulayan Aydeniz, sözlerine şöyle devam etti:

"Uzun süredir bunun için çalışmalar yapıyorduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilerle yaptığımız görüşme, yazışma ve raporlarımızda ısrarla böyle bir günün olmasının yaratacağı etkileri vurguladık. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde sahiplenilmesi için Sayın Emine Erdoğan'a da konuyu ilettik. Bu düzeyde sahiplenilmenin toplumda etkisinin hızlı ve büyük olacağı vurgumuzu yineledik.

Koruyucu ailelerimizin konuya sahip çıkmasını ve dillendirmelerini de sağladık. Bugünün kabulü aynı zamanda koruyucu ailelerimize ve koruyucu ailelerimizin çocuklarına verilen değerin de göstergesi. Bu, çocuklarını çok seven ailelerimizin hak ettikleri gibi emeklerinin karşılığının takdir edilmesi için onlara moral veren, onları güçlendiren, onlara yalnız olmadıklarını hissettirecek önemli bir gelişme."

Aydeniz, 30 Haziran'da da etkinliklerle toplumsal farkındalığın artırılacağını ifade ederek, "Özellikle alternatif aile modellerinin toplum tarafından normalleştirilmesi, koruyucu aile, evlat edinen aile ve çocuklarının gizlenmesinin önüne geçilmesi, çocukların sosyal ayrımcılığa, etiketlenmeye maruz kalması yönündeki zorlukları da kaldıracak bir zihniyet dönüşümü etkisi yaratacaktır." görüşünü dile getirdi.

"Kullanılan dilin örselenme yaratmaması, çocukların sağlıklı gelişimi için önemli"

Resmi Gazete'deki metinde "korunmaya muhtaç çocuk" kavramı yerine "korunma ihtiyacı olan çocuk" ifadesinin kullanılmasını da çok değerli bulduklarının altını çizen Aydeniz, "Kullandığımız dilin ayrıştırmaması ve tekrar tekrar örselenme yaratmaması, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için çok önemli." açıklamasında bulundu.

Yıllardır yürüttükleri çalışmaların sonucunu almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Aydeniz, koruyucu ailelik konusunda tespit ettikleri sorunları ve çözüm önerilerini de sundukları, sistemin iyileşmesi yönünde yapılmasını öngördükleri eksiklerin de zaman içerisinde hızla giderilmesini umut ettiklerini söyledi.

Dernek Başkanı Aydeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Koruyucu Aile Daire Başkanlığı ile emeği geçen, destek veren kişilere tüm koruyucu aileler ve çocuklar adına teşekkür ederek "Koruyucu Aile Günü'nün 30 Haziran olarak seçilmesi ve Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kurulduğu günün 100. yılında kutlanmaya başlanması da çok anlamlı oldu." şeklinde konuştu.

KOREV, 30 Haziran'ın Koruyucu Aile Günü ilan edilmesinden memnun
KOREV, 30 Haziran'ın Koruyucu Aile Günü ilan edilmesinden memnun

Koruyucu Aile Günü, Koruyucu Aile, cumhurbaşkanı, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOREV, 30 Haziran'ın Koruyucu Aile Günü ilan edilmesinden memnun - Son Dakika


Son Dakika

Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti 15:51 Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti 15:38 "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı 15:18 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm 15:03 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak 14:42 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var 14:33 Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var
Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı 13:42 Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı 13:29 Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı

Son Dakika Haberleri
15:53 AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi
15:50 Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti
15:48 Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin
15:37 "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın
15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış
15:17 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış         
15:36
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı         
15:13
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu         
13:37
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
Tesla ile iş birliği yapan PUBG Mobile'ın 1.5 sürümü geliyor Tesla ile iş birliği yapan PUBG Mobile'ın 1.5 sürümü geliyor         
11:52
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 15:57:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOREV, 30 Haziran'ın Koruyucu Aile Günü ilan edilmesinden memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement