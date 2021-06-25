KOREV, 30 Haziran'ın Koruyucu Aile Günü ilan edilmesinden memnun - Son Dakika

Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği (KOREV) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kabul edilmesinin koruyucu aileler ve çocuklarına verilen değerin göstergesi olduğunu belirterek, "Bu, çocuklarını çok seven ailelerimizin hak ettikleri gibi emeklerinin karşılığının takdir edilmesi için onlara moral veren, onları güçlendiren, onlara yalnız olmadıklarını hissettirecek önemli bir gelişme." dedi.

Aydeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına yönelik genelgeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Osmanlı Devleti döneminde savaşta kimsesiz kalan çocukları korumak amacıyla "Himaye-i Etfal Cemiyeti"nin kurulduğunu anımsatan Aydeniz, "Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluşunun 100. yılına denk gelen 30 Haziran 2021 tarihi 'Koruyucu Aile Günü' olarak kabul edildi." diye konuştu.

Aydeniz, Türkiye'de koruyucu ailelik kavramının yeterince bilinmediğini belirterek, "Öncelikli amacımız, tüm toplumun 'koruyucu aile' kavramını 'evlat edinme' kavramı kadar bilmesi ve çocuk sahibi olmak istendiğinde aklına her iki kavramın da aynı anda gelmesini sağlamak." ifadesini kullandı.

Bilinilirliğin ve farkındalığın artmasıyla devlet kurumu bakımındaki çocuk sayısının azalacağını ve daha çok çocuğun ailelerle buluşacağını belirten Aydeniz, "Çünkü, bizler çocuklarımıza can bağı ile bağlanıyor ve onları çok seviyoruz. İstiyoruz ki bu sevgi fark edilsin, bizlerden güç alan aileler çocuklara yuvalarını açsın ve devlet kurumlarında bakımında çocuk kalmasın. Her çocuk hak ettiği gibi aile yanında sevgi ve birebir ilgiyle sağlıklı bir birey olarak büyüsün." değerlendirmesini yaptı.

Kendisi de koruyucu aile olan Aydeniz, bir diğer amaçlarının ise koruyucu ailelik kavramı hakkında korkuların, ön yargıların ve bilgi kirliliğinin önlenmesi olduğunu söyledi. Aydeniz, bunun sistemi tıkayan önemli bir etken olduğunun altını çizdi.

"Ailelerimizin emeklerinin karşılığının taktir edilmesi önemli bir gelişme"

Koruyucu ailelikle ilgili toplumda farkındalık yaratılması için 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak belirlenmesinin çok önem taşıdığını vurgulayan Aydeniz, sözlerine şöyle devam etti:

"Uzun süredir bunun için çalışmalar yapıyorduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilerle yaptığımız görüşme, yazışma ve raporlarımızda ısrarla böyle bir günün olmasının yaratacağı etkileri vurguladık. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde sahiplenilmesi için Sayın Emine Erdoğan'a da konuyu ilettik. Bu düzeyde sahiplenilmenin toplumda etkisinin hızlı ve büyük olacağı vurgumuzu yineledik.

Koruyucu ailelerimizin konuya sahip çıkmasını ve dillendirmelerini de sağladık. Bugünün kabulü aynı zamanda koruyucu ailelerimize ve koruyucu ailelerimizin çocuklarına verilen değerin de göstergesi. Bu, çocuklarını çok seven ailelerimizin hak ettikleri gibi emeklerinin karşılığının takdir edilmesi için onlara moral veren, onları güçlendiren, onlara yalnız olmadıklarını hissettirecek önemli bir gelişme."

Aydeniz, 30 Haziran'da da etkinliklerle toplumsal farkındalığın artırılacağını ifade ederek, "Özellikle alternatif aile modellerinin toplum tarafından normalleştirilmesi, koruyucu aile, evlat edinen aile ve çocuklarının gizlenmesinin önüne geçilmesi, çocukların sosyal ayrımcılığa, etiketlenmeye maruz kalması yönündeki zorlukları da kaldıracak bir zihniyet dönüşümü etkisi yaratacaktır." görüşünü dile getirdi.

"Kullanılan dilin örselenme yaratmaması, çocukların sağlıklı gelişimi için önemli"

Resmi Gazete'deki metinde "korunmaya muhtaç çocuk" kavramı yerine "korunma ihtiyacı olan çocuk" ifadesinin kullanılmasını da çok değerli bulduklarının altını çizen Aydeniz, "Kullandığımız dilin ayrıştırmaması ve tekrar tekrar örselenme yaratmaması, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için çok önemli." açıklamasında bulundu.

Yıllardır yürüttükleri çalışmaların sonucunu almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Aydeniz, koruyucu ailelik konusunda tespit ettikleri sorunları ve çözüm önerilerini de sundukları, sistemin iyileşmesi yönünde yapılmasını öngördükleri eksiklerin de zaman içerisinde hızla giderilmesini umut ettiklerini söyledi.

Dernek Başkanı Aydeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Koruyucu Aile Daire Başkanlığı ile emeği geçen, destek veren kişilere tüm koruyucu aileler ve çocuklar adına teşekkür ederek "Koruyucu Aile Günü'nün 30 Haziran olarak seçilmesi ve Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kurulduğu günün 100. yılında kutlanmaya başlanması da çok anlamlı oldu." şeklinde konuştu.