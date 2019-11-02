Korfbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'na bir adım uzaklıkta

Korfbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarı finale yükseldi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde oynanan müsabakalarda ev sahibi ülkenin yanı sıra Belarus ve İsveç'i mağlup eden milliler, yarın yarı finalde Yunanistan ile karşılaşacak.

Milli takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi halinde Uluslararası Korfbol Federasyonunun (IKF) 2020 yılı içerisinde Belçika ve Polonya'da gerçekleştireceği Avrupa Korfbol Şampiyonası'nda yer alma hakkı elde edecek.

Kadın ve erkek sporcuların aynı takımda yer alabildiği korfbolda, Türk Milli Takımı'nda kadın ve erkek toplam 15 sporcu yer alıyor.

Korfbol, dikdörtgen bir alanda oynanan, her bir takımın dörder erkek ve kadın sporcudan oluştuğu ve bu oyuncuların bir korfa (sepet) şut atarak sayı kazanmaya çalıştıkları bir spor branşıdır. Bu oyunun ana karakteristik özellikleri, bütün sahada kullanılan çok yönlü beceriler, iş birliğine dayalı oyun, kontrollü fiziksel temas ve cinsiyet eşitliğidir.