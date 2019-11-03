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Son Dakika Spor Korfbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

Korfbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

6 saat önce

Uluslararası ilk turnuvasını oynayan Türk Korfbol Takımı, Ukrayna'nın Lviv kentinde düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakaları'nı birinci sırada bitirerek Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Korfbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti, System.String[]

Uluslararası ilk turnuvasını oynayan Türk Korfbol Takımı, Ukrayna'nın Lviv kentinde düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakaları'nı birinci sırada bitirerek Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.


Ön eleme müsabakalarını namağlup tamamlayan ve sırasıyla Ukrayna, Belarus, İsveç, Yunanistan ve İsviçre'yi yenen Türk Korfbol Takımı, önemli bir başarıya imza attı.


Avrupa Şampiyonası, Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından 2020 yılının Ekim ayında Polonya'da gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:18 Kaynak: İHA
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