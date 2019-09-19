Körfez Akademi Lise için geri sayım başladı

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, Körfezli gençlerin geleceğini şekillendirecek Akademi Lise Körfez Şubesi'nin inşaat işi tamamlandı, ince detay işler devam ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise kervanına, Körfez şubesini eklemeye hazırlanıyor. Akademi Lisesi'nin Körfez şubesi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan ve Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nin karşısında yer alan binada gerçekleştirdiği inşaat işlerini tamamladı. Son olarak içeride elektrik kablolarını sigortaya bağlayan ve ince detay işlerini yapan Büyükşehir ekipleri, Akademi Lise'deki tüm işlerin bitmesinde geri sayıma geçildiğini belirtti.



Körfezli gençlerin yararlanacağı ve gelişimine katkı sağlayacağı Körfez Akademi Lisesi, asma kat, 1 ve 2'nci kat ile terastan oluşacak. Selçuklu motifleriyle işlenen dış cephe caddeye ayrı bir hava katarken, tadilat çalışmaları da hummalı şekilde devam ediyor. Gençlere ücretsiz hizmet verecek binanın terasına yapılan seramik kaplama işi tamamlandı. Kapı kanatlarının montajını da tamamlayan ekipler, sahne kısmının laminant döşemesi yapıldı.



Öğrencilerin kullanacağı dersliklerinde yapım işini tamamlayan ekipler, konferans salonu ve spor yapılması için kurulan alanları da tamamladı. Faaliyet odaları, danışma banko işlerini de bitiren ekipler, mutfak dolaplarını yerlerine yerleştirdi. Elektrik pano imalatlarına devam eden ekipler, ince detay işleri tamamladıktan sonra Körfez'in Akademi Lisesi geçici kabul sürecine girecek.



Körfez Akademi Lise, Adnan Kahveci Caddesi'nde hizmet verecek. 2 bin 800 metrekarelik kapalı alana inşa edilen binada eğitim verecek olan Akademi Lise içinde 13 derslik bulunacak. Bunun yanı sıra bina içinde çok amaçlı salon, kulüp sınıfı, kütüphane, pinpon odası, bilgisayar sınıfı, sanat atölyesi hizmet verecek.



Öte yandan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde bu yıl ilk kez Vücut Geliştirme ve Fitness Eğitmenliği kursu açıyor. Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü onaylı sertifika alacak öğrenciler, 7 ay süresince merkezde eğitim alacak. Eğitim alacak öğrencilere İŞKUR tarafından günlük 30 TL harçlık verilecek.



Kocaeli Üniversitesiyle belirlenecek müfredat ile federasyon antrenörlük yeterlilik belgesi sınavlarına ciddi bir hazırlık olması beklenen kurs, 12 öğrenci ile açılacak. İŞKUR'un destek verdiği kurs için başvurular alınmaya başlandı. - KOCAELİ