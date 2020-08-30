Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Söğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Söğüt, "14 gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 15:53 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika