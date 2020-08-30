Körfez Belediye Başkanı Söğüt'te koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Körfez Belediye Başkanı Söğüt, sabah saatlerinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisinde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Söğüt, mesajında, "Değerli dostlarım, bugün hastanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte, 14 gün evimde karantinada, gözlem altında olacağım. Karantina sürecimin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umut ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah'a emanet olun" dedi.