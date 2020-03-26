Körfez Belediyesi 3 ay kira almayacak - Son Dakika

Körfez Belediyesi, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinden üç ay boyunca; nisan mayıs ve haziranda kira almayacak.



Körfez Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız devam ettirirken, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, belediyenin kiracısı olan işletmelerden nisan, mayıs ve haziran aylarında kira bedeli alınmayacağı belirtildi.



Başkan Şener Söğüt, "Körfez Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz. Kiracımız olan esnaflarımızdan 3 ay boyunca kira almayarak onlara biraz olsun destek sağlamış olacağız" dedi. - KOCAELİ