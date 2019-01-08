Körfez Belediyesi Çözüm Merkezi Bir Yılda 5 Bin 653 Talebe Cevap Verdi

Körfez Belediyesi Çözüm Merkezi, 2018 yılında 5 bin 653 talebe cevap verdi.

Körfez Belediyesi Çözüm Merkezi, 2018 yılında 5 bin 653 talebe cevap verdi.



Körfez Belediyesi, 2018 yılında da tüm birimleriyle birlikte vatandaşın en iyi şekilde hizmet alması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Belediye Başkanı İsmail Baran'ın tabindeki Çözüm Merkezi'ne gelen talepler anında değerlendirilerek, çözümü noktasında ilgili müdürlüklere bilgi verildi. Taleplerin büyük çoğunluğu telefonla gelirken, 428 vatandaş ise talebini direk çözüm merkezine gelerek iletti.



Çözüm Merkezi yetkilileri, vatandaşların talep, şikayet ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Vatandaşımızı önce dinliyor, çözümü noktasında da hemen ilgili müdürlüğe bilgi vererek kendilerini oraya yönlendiriyoruz. 2018 yılı içerisinde 5 bin 653 talebe cevap verdik. Büyük çoğunluğunu da çözüme kavuşturduk. SEDAŞ, İZGAZ ve İSU gibi dış kurumları ilgilendiren şikayetlerde de gerekli yönlendirmeleri yaptık" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

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