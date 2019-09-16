Körfez Belediyesi dilencilere geçit vermiyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.



Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü denetleme ve kontroller kapsamında dilencilik yapanlara geçit vermiyor. Belediye ekipleri operasyonlarını özellikle pazaryerlerinde, kent merkezinde sürdürüyor. İlçe merkezi ve yakın noktalardaki camilerin önlerinde yapılan uygulamalarda ise dilencilerin çoğu zabıta ekiplerince uzaklaştırılıyor. Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen ayrılmayanlar ise ekip arabalarına alınarak zabıta amirliğine götürülüp haklarında gerekli cezai işlem uygulanıyor.



Halkın dini duygularını sömüren dilencilere fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyen Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların haksız kazanç elde etmek isteyenlerle karşılaşması halinde Körfez Belediyesi'ni arayabileceklerini belirttiler. - KOCAELİ