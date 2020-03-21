Körfez Belediyesi ekiplerinden "Evinizde kalın" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Körfez Belediyesi ekiplerinden 'Evinizde kalın' uyarısı - Son Dakika

Körfez Belediyesi ekiplerinden "Evinizde kalın" uyarısı

6 saat önce

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile vatandaşları, gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Körfez Belediyesi ekiplerinden

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile vatandaşları, gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyardı.


Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında 7/24 halkın sağlığı için görevinin başında. Kentin sokaklarını tıkayan, çöp konteynerlerini dezenfekte eden ekipler, sosyal medyadan yayınladıkları mesaj ile vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Maskelerini takan ve ellerinde notlarla "Biz sizin için burada kalıyoruz. Siz de bizim için evinizde kalın" vatandaşları uyardı. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:57 Kaynak: İHA

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